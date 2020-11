Tribunalul Suceava a dispus primele trei arestări în ancheta fraudării examenelor de obținere a permiselor de conducere și înmatricularea autoturismelor

Tribunalul Suceava a dispus, vineri seara, arestarea prevenitivă pentru 30 de zile a lui Mihail Martin, ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, a șefului Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări, Radu Ionuț Obreja și a lui Radu Popovici.

Minuta instanței: Admite, în parte, propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Martin Mihail, Obreja Radu Ionuţ şi Popovici Radu. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: 1) MARTIN MIHAIL, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, faptă prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), favorizarea făptuitorului, faptă prevăzută de art. 269 alin. 1 Cod penal şi luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 ?i 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de încarcerării. 2) OBREJA RADU IONU?, cercetat sub aspectul săvârțirii infracțiunilor de: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 și dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de 27.11.2020 până la data de 26.12.2020, inclusiv. 3) POPOVICI RADU, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: complicitate la luare de mită, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 ?i 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la dare de mită, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de 27.11.2020 până la data de 26.12.2020, inclusiv. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaţilor Martin Mihail, Obreja Radu Ionuţ şi Popovici Radu. Respinge cererile de luare a unor măsuri preventive alternative, dintre cele prev. de art. 202 al. 4 lit. b sau d Cod procedură penală, respectiv controlul judiciar sau arestul la domiciliu, formulate de inculpaţi prin apărători, ca neîntemeiate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 27.11.2020, ora 19:00.

Tribunalul Suceava urmează să se pronunțe asupra măsurii arestării și pentru alte 13 persoane.

În acest dosar ofițerul anticorupție este acuzat că oferea protecție rețelei

Anchetatorii arată că Martin Mihail, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, ar fi asigurat protecție juridică activității infracționale de corupție derulată la nivelul serviciului de permise (SPCRPCÎV) Suceava, structură al cărei exponent era inculpatul Obreja Radu Ionuț. Protecția juridică, asigurată de ofițerul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat în divulgarea, fără drept, a unor informații la care avusese acces în virtutea atribuțiilor , informații menite să îl favorizeze pe Obreja Radu Ionuț, șeful Compartimentului permise Suceava și pe complicii săi.

Astfel, acesta l-ar fi informat pe șeful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire într-un dosar penal în care acesta din urmă era vizat de procurorii anticorupție și i-ar fi oferit date despre pregătirea unei acțiuni de constatare în flagrant a unei infracțiuni de corupție.

Mai mult, acesta l-ar fi informat despre autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică și stadiul cercetărilor într-un dosar penal în care șeful Compartimentului permise și complicii săi erau vizați de procurorii anticorupție

Totodată, i-ar fi transmis informații legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce conținea date concrete despre comiterea unor activități infracționale corupție în legătură cu obținerea permisului de conducere. Devoalarea acelor informații ar fi modificat conduita persoanei denunțate, ceea ce a îngreunat tragerea la răspundere.

Potrivit procurorilor anticorupție, în data de 18 august 2020, ofițerul de poliție Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la șeful Compartimentului permise Obreja Radu Ionuț, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi și primit autoturismul, cu titlu gratuit, în schimbul omisiunii sesizării din oficiu și furnizarea unor informații nedestinate publicității cunoscute în virtutea atribuțiilor de serviciu.

Conduita ofițerului l-ar fi pus la adăpost pe șeful compartimentului permise și pe complicii săi de o eventuală răspundere penală pentru activitatea infracțională de corupție desfășurată în legătură cu permiselor de conducere, arată procurorii.