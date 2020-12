Cine este organizatorul Forumului Mondial al Diplomației Economice de la Suceava-Federația Europeană a Camerelor Bilaterale de Comerț din Elveția e condusă de trei români și care are ca membri camere de comerț bilaterale precum Tanzania-Irlanda, Slovenia-Nigeria sau România-Columbia

Marian Ovidiu Stănică-președintele EFBCC

Consiliul Județean Suceava a anunțat că în toamna anului viitor ar urma să fie organizat la Suceava Forumul Mondial al Diplomației Economice în parteneriat cu Federația Europeană a Camerelor Bilaterale de Comerț.

Potrivit propriului site, Federația Europeană a Camerelor de Comerț bilaterale este o structură de interes european, persoană juridică privată, autonomă, neguvernamentală, apolitică și non-profit. Scopul său este dezvoltarea și menținerea relației în mediul de afaceri european și, de asemenea, lărgirea domeniilor de cooperare economică între membrii Federației.

Conducerea și controlul Federației Europene a Camerelor de Comerț Bilaterale sunt asigurate de Adunarea Generală, care este organul de conducere al Federației în timp ce administrarea este asigurată de Consiliul de Administrație format din Stănică Marian Ovidiu – președinte, Silimon Gabriel – vicepreședinte și Lazăr Ionuț Irinel – secretar general.

Echipa președintelui Ovidiu Stănică este formată din Sara Colin, consiler economic din Londra, Berta Schroeder, consilier de strategie din Berlin, Mehmet Bildik, consilier special pentru Orientul Mijlociu și Claudiu Pauleț, manager IT.

Potrivit site-ului oficial al acestei asociații, membrii federației sunt Tanzania-Ireland Chamber of Commerce, Czech Republic-Pacific Alliance Chamber of Commerce, Portugal-Colombia Chamber of Commerce, Le Courier Diplomatique, Swiss Romania Business Chamber, Albanian British Chamber of Commerce, Romania-Turkey Chamber of Commerce, Austria-Israel Chamber of Commerce, Slovenia Nigeria Chamber of Commerce, Columbia-Romania Bilateral Chamber of Commerce.

Nu pot fi obținute de pe site informații despre organizarea altor evenimente similare de această Federație Europeană a Camerelor de Comerț Bilaterale.