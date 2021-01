Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, mulțumește sucevenilor pentru respectarea măsurilor preventive: Ne dorim să treacă această pandemie, să rămânem sănătoși și să ne reluăm viața așa cum o știam

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a transmis, sâmbătă, un gând de recunoștință sucevenilor pentru respectarea voluntară a măsurilor de protecție sanitară, dar și cadrelor medicale, cadrelor MAI și societății civile pentru tot ceea ce au făcut în ultimele zece luni dificile.

„Dragi suceveni, am avut un an în care am stat mereu în alertă, un virus perfid ne-a testat tuturor limitele, ne-a forțat toate aspectele vieții, de la cele profesionale și până la cele personale. Dar împreună, populația județului și autorități, am trecut prin acest an în care am fost greu încercați. An în care Suceava și-a arătat adevărata față, în care implicarea civică, devotamentul celor aflați în prima linie și responsabilitatea personală a sucevenilor s-au împletit armonios”, a spus Alexandru Moldovan.

El a spus că în numele membrilor CJSU adreasează public un gând de recunoștință cetățenilor și agenților economici din județ, pentru respectarea voluntară a măsurilor sanitare preventive.

„Ne dorim, cu toții, să treacă această pandemie și să rămânem sănătoși, să ne reluăm viața așa cum o știam, să repornim pe un drum al înțelegerii, al încrederii și al toleranței, tipic zonei noastre dragi”, a spus prefectul.

El a transmis sucevenilor că le dorește un an în care să se poată bucura de familie, de prieteni, de activități normale.

„Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc cadrelor medicale și colegilor din structurile MAI, voluntarilor și societății civile, pentru implicare, sacrificii personale, în aceste zece luni dificile. Situația epidemiologică actuală de la nivelul județului Suceava vi se datorează vouă, tuturor!”, a mai spus Alexandru Moldovan.