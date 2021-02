Ion Lungu recomandă sucevenilor să evite în acest an să ofere mărțișoare și flori de 1 și 8 Martie: Chiar și florile, dacă mergem pe o anumită idee, pot transfera virusul de la o persoană la alta

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că pentru perioada următoare când se vor serba 1 Martie și 8 Martie, recomandă sucevenilor să evite să ofere mărțișoare sau flori pentru a nu crește riscul de transmitere a noului coronavirus și a îndemnat cadrele didactice din municipiu să se vaccineze.

Lungu a declarat că în prezent campania de vaccinare merge bine în centrele de vaccinare deschise de Primărie la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Școala „Miron Costin” din cartierul Burdujeni.

El a spus că se efectuează zilnic vaccinarea pentru toate persoanele programate pe platforma electronică, fiind vorba de 40-50 de vaccinări se fac în fiecare zi.

Primarul a spus că începe vaccinarea cadrelor didactice unde metodologia este alta, iar de organizarea și programarea vaccinării profesorilor se ocupă ISJ.

„Eu, ca primar, fac un apel cadrelor didactice din municipiul Suceava să se vaccineze. Avem nevoie ca școala să funcționeze cât mai mult față în față și nu în sistem online și sper să înțeleagă cadrele didactice și să se vaccineze în număr cât mai mare”, a spus Lungu.

Totodată, el a anunțat că pentru caravana mobilă de vaccinare a pus la dispoziția DSP Suceava o listă cu 121 de persoane vulnerabile din municipiul Suceava, care nu se pot deplasa, cu anumite probleme de sănătate grave pentru a se putea face vaccinarea prin caravana mobilă.

„Având în vedere faptul că se apropie ziua de 1 Martie, de 8 Martie, recomand sucevenilor să nu mai sărbătorim cu fast, cu dat de mărțișoare și flori”, a spus Ion Lungu care a menționat că acum este bine să se stea la distanță unii de alții.

El a arătat că și el mergea an de an în instituții, pe străzi, dar că în acest an nu o va mai face

„Recomand sucevenilor să evite să mai pună acele mărțișoare, să evite să intre în contact unii cu alții. Chiar și florile, dacă mergem pe o anumită idee, pot transfera virusul de la o persoană la alta. Eu sper să fiu bine înțeles și să putem trece cu bine și această perioadă, scopul principal fiind să menținem rata de infectare în municipiul nostru măcar la nivelul de astăzi”, a spus primarul.