Creștere semnificativă a contrabandei cu țigări odată cu relaxarea condițiilor de circulație și a măsurilor de control impuse de situația pandemică-studiu

Piața neagră a țigaretelor se situează în martie 2021 la 9,9% din totalul consumului, în creștere cu 1,3 p.p. față de luna ianuarie, conform companiei Novel Research. Este prima creștere semnificativă după mai mult de un an, se arată într-un comunicat al companiei.

„În martie 2021, cele mai mari creșteri ale pieței negre s-au înregistrat în regiunea sud (plus 5,2 p.p. până la 8,2%), nord-est, care continuă să fie cea mai afectată de comerțul ilegal comparativ cu restul zonelor țării (plus 4,6 p.p. până la 26,9%) și regiunea vest (plus 3,8 p.p. până la 13,1%). Scăderi semnificative sunt notate în partea de nord-vest (minus 6,3 p.p. până la 9,9%) și sud-est (minus 3,2 p.p. până la 5,6%).

Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” se majorează cu 5 p.p. până la aproape 60%, Moldova crește abrupt cu 12,5 p.p. până la 21,9%, iar Ucraina și Serbia rămân relativ constante față de ianuarie 2021”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„În primele trei luni ale lui 2021, autoritățile române au capturat peste 14 milioane de țigarete de contrabandă. Este un prim semnal că, odată cu relaxarea condițiilor de circulație și a măsurilor de control impuse de situația pandemică, contrabanda poate reveni la nivelul anterior anului 2020. Într-un context economic deosebit de dificil suprapus peste contextul pandemic, este nevoie ca eforturile autorităților pentru combaterea contrabandei să fie susținute și eficientizate, pentru asigurarea veniturilor atât de necesare la bugetul de stat, din surse legitime și sustenabile. BAT va continua să susțină eforturile de luptă împotriva contrabandei și să-și plătească corect și la timp taxele, care ajung lunar, în medie, la circa 800 de milioane de lei”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco.

„Traversăm o perioadă de mari schimbări în economie, dar industria tutunului se dovedește a fi rezilientă, continuând să producă, să vândă, să plătească taxe și să investească, JTI anunțând o investiție de 60 milioane de euro în fabrica din Pipera. Creșterea pieței legale și scăderea contrabandei datorită restricțiilor de călătorie în perioada pandemiei s-au reflectat în încasările din accizele pentru țigarete, încasări care, anul trecut, au fost cu aproape 11% mai mari, iar în primul trimestru din 2021 cu peste 20%. Potrivit unui studiu recent al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), în condiții de creștere economică, cu un nivel al comerțului ilicit de circa 10% și fără a fi adoptate noi restricții, sectorul tutunului ar putea contribui la buget cu peste 5,7 miliarde de euro anual. Este un potențial care poate fi atins dacă există predictibilitate fiscală, eficiență în combaterea contrabandei, obiectivitate și echilibru în reglementare”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Este îmbucurător că piața neagră continuă să se mențină la un nivel de sub 10%, dar este îngrijorătoare creșterea de peste 1 p.p. în martie față de ianuarie, precum și majorarea ponderii produselor de contrabandă provenite din Moldova. Acestea arată incertitudinea de care este posibil să fie marcat anul 2021, mai ales în contextul ultimelor evoluții din regiune. Credem că autoritățile de aplicare a legii trebuie să fie pregătite pentru situația redeschiderii circulației transfrontaliere și a creșterii criminalității. De asemenea, date fiind importanța industriei tutunului în economia românească și reziliența demonstrate în perioade de criză, sunt cu atât mai necesare stabilitatea legislativă și predictibilitatea fiscală”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director Comunicare, Philip Morris România.

„Doar în două luni, într-un context marcat în continuare de restricții de circulație, contrabanda a crescut cu peste 1 p.p.. Deși studiul Novel a notat o creștere a comerțului ilegal, autoritățile de aplicare a legii au efectuat zeci de percheziții, au anunțat capturi importante de țigarete ilegale și destructurarea de grupări de crimă organizată. Sperăm ca această majorare a pieței negre să nu devină o tendință prin care să se revină la nivelul mediu multi-anual de circa 16%, de dinainte de a fi declarată pandemia. Aceasta ar însemna scăderea pieței legale și pierderi anualizate la buget de peste 500 de milioane de euro. De aceea, este nevoie, mai ales în acest an, când economia are nevoie de o bază consistentă pentru a-și reveni, de adoptarea unei Strategii Naționale de Combatere a Comerțului ilegal cu țigarete, care să implice toți factorii cu putere de decizie”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Vama română continuă să deruleze acțiuni de amploare, în parteneriat cu instituțiile naționale abilitate, cu mediul de afaceri, precum și cu partenerii din țările vecine, care să aibă ca rezultat inclusiv menținerea contrabandei la nivelul mediu înregistrat în UE, de circa 10%. Avem în derulare, în cooperare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, un proiect de modernizare a șase birouri vamale situate pe granița comună (3 din România și cele 3 corespondente din Republica Moldova), care reprezintă puncte strategice de trecere a frontierei, îndeplinind un rol important în politica de securitate a UE. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, își propune creșterea eficienței structurilor de control, a structurilor vamale, poliției, poliției de frontieră și serviciilor cu atribuții de combatere a criminalității organizate transfrontaliere. În prezent, sunt în fază de execuție lucrările de infrastructură la 3 din cele 6 birouri, urmând ca până în iunie 2021 să înceapă lucrările și la celelalte birouri vamale. În cadrul proiectului sunt prevăzute și achiziții de echipament de control nedistructiv și instruirea lucrătorilor vamali pentru utilizarea acestuia”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„Țigaretele sunt cele mai traficate produse la granițele României, iar Poliția de Frontieră se află în prima linie de combatere a contrabandei. Acțiunile din 2020 s-au reflectat în cel mai mic nivel mediu al contrabandei din ultimii 15 ani. În primele luni din 2021, am continuat să depunem eforturi la fel de susținute, concretizate în capturi aproape zilnice la punctele de frontieră. Astfel, în primele trei luni din 2021, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării aproximativ 350.000 de pachete de ţigări cu o valoare de peste 350.000 lei”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Ținând cont de impactul negativ ridicat al traficului ilicit cu produse din tutun asupra bugetului consolidat al statului, legalității mediului de afaceri, precum și de riscurile de a afecta sănătatea consumatorilor, Poliția Română abordează și în anul 2021, ca prioritate, prevenirea și combaterea acestui gen de criminalitate. Chiar dacă nivelul pieței negre a țigaretelor a înregistrat o scădere semnificativă comparativ cu anii precedenți, pentru a fi eficienți în contracararea acestui fenomen infracțional se impune implementarea în continuare a măsurilor specifice, conform atribuțiilor structurilor de poliție competente în domeniu.” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – comisar-șef de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

În 2019, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 1,6% din PIB. În 2020, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil pentru statul român.