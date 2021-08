Ion Lungu spune că va analiza dacă sunt necesare piețe volante în oraș și tot el răspunde: N-are sens să facem piețe volante cât timp cele ale primăriei stau goale

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că în lunile august și septembrie va fi amenajată o piață volantă în cartierul Obcini care va funcționa în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, precizând că în funcție de cum va funcționa aceasta va decide dacă e nevoie de astfel de piețe volante și în alte zone din oraș, dar tot el a concluzionat că nu este cazul.

„Primăria va deschide o piață volantă în lunile august și septembrie în cartierul Obcini. Va fi deschisă vineri, sâmbătă și duminică între orele 8:00-20:00”, a spus Ion Lungu.

El a menționat că piața va funționa pe strada Bistriței, într-o zonă cu teren viran, unde vor fi montate cinci mese pentru producătorii particulari care vor să-și vândă produsele.

„Vedem dacă va fi funcțională. Noi am mai avut și anul trecut când s-au făcut acele piețe mobile, dar nu prea au fost funcționale. Vedem cum funcționează această piață. În măsura în care va fi funcțională vom mai deschide și în alte puncte din oraș. Dar, până una alta, zona centrală are piață, la Ițcani am modernizat foarte bine piața și se poate desfășura activitatea fără niciun fel de problemă și îmi pare rău că nu este ocupată cât trebuie. La fel, în Burdujeni avem piață. N-are sens să facem piețe volante atât timp cât piețele primăriei stau goale”, a conchis Ion Lungu.