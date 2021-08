Viceprimarul USR Teodora Munteanu recunoaște că a greșit acceptând premiul loteriei festivalului de rock: Promit să fiu mai responsabilă

Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu (USR PLUS) a recunoscut, luni, într-un comunicat de presă că a greșit acceptând premiul oferit la tombolă.

„Da, am greșit că am acceptat premiul oferit la tombola de sâmbătă seară. În febra evenimentului, la care particip de atâția ani, nu am realizat că din toamna anului trecut, de când am fost aleasă într-o funcție publică locală, nu mai sunt același simplu spectator”, a explicat viceprimarul.

„Îmi fac mea culpa tuturor celor cărora, fără nicio intenție, le-am adus deservicii. Îmi cer scuze mai ales organizatorilor și artiștilor invitați la Bucovina Motorfest, un festival extraordinar care sper să reziste și să aibă succes. Sper să îmi acceptați scuzele și să îmi iertați naivitatea gestului”, adaugă viceprimarul.

Ea menționează că așa cum a anunțat deja, a făcut deja o donație de 5000 de lei către o asociație a cărei activitate o respectă și o apreciază.

„Nu doresc ca această donație să politizeze în vreun fel activitatea domniilor lor”, a subliniat Munteanu care precizează că nu urmărește prin acest gest niciun câștig personal de imagine.

„Promit să fiu mai responsabilă și să învăț că, odată cu funcția publică,vin și anumite limitări implicite ale vieții personale”, a mai transmis Teodora Munteanu.

De menționat este că Asociația Salvați Copiii Suceava care este beneficiarul donației a transmis un comunicat în care se delimitează de întreaga situație menționând că această organizație a fost inclusă fără să aibă vreo implicare într-o dezbatere publică cu conotații negative, legată de situația creată în urma câștigării de viceprimarul Teodora Munteanu a motocicletei la tombola Festivalului Bucovina Rockfest.