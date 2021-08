Olimpicii suceveni de la Tokyo au primit titlul de Cetățean de onoare al județului Suceava. Flutur: Ați pus un briliant pe stema județului Suceava

Consiliul Județean Suceava a adoptat, marți, hotărârea prin care a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Suceava olimpicilor suceveni Nicoleta Ancuța Bodnar, Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Cosmin Pascari, Ștefan Constantin Berariu, Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă, antrenorilor Vasile Avramia și Ion Despa, dar și doamnei Elisabeta Lipa, președintele Federației Române de Canotaj, pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo și pentru activitatea sportivă desfășurată la nivel național și internațional.

Gheorghe Flutur a spus că simbolic s-au alocat sume de 20.000 de lei pentru cei care au obținut medalia de aur, 10.000 de lei pentru medalia de argint și câte 10.000 de lei pentru antrenori.

La această ședință au fost prezenți sportivii cărora li s-au acordat acest titlu.

Nicoleta Ancuța Bodnar a spus că sunt mândri și bucuroși că au reușit să fie pe podiumul Olimpiadei de la Tokyo.

„Faptul că ne-am calificat la Jocurile Olimpice este un mare lucru. Acolo sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Suntem mândri că am reușit ca județul Suceava să ajungă acolo unde îi este locul. Noi vom munci în continuare și vom da totul ca, în viitor, să fie doar Suceava auzită”, a spus Ancuța Bodnar.

Elisabeta Lipă a spus că se bucură că este născută în Siret, că este cetățean de onoare al orașului Siret, că este cetățean de onoare al comunei Dumbrăveni și acum devine cetățean de onoare al județului Suceava.

„Ne doriți ca ambasadori ai acestui județ și sper să ne folosiți așa cum se cuvine pentru proiecte frumoase, proiecte de care să fim mândri cu toții pentru că Bucovina este foarte vizitată de turiști pentru că are lucururi frumoase, are monumente istorice, are tradiții și în sport. După cum știți canotajul românesc a aliniat în această competiție 36 de sportivi dintre care 90 la sută reprezintă Moldova: Botoșani, Iași, Vaslui și Suceava”, a spus Elisabeta Lipă.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că este o mare bucurie și le-a transmis prețuirea față de sportivii suceveni cărora li s-au conferit titlul de Cetățean de onoare al județului Suceava pe care i-a numit „eroi ai Olimpiadei de la Tokyo”.

„Am fost foarte mândri când ne-am uitat la performanțe și v-am văzut pe podium și vrem să continuăm. Ne gândim la un parteneriat de suflet”, a spus Flutur care a arătat că sunt multe domenii în care aceștia pot vorbi despre Suceava, despre Bucovina, despre oferta turistică, despre posibilitățile de investiții.

„Ați pus un briliant pe stema județului Suceava”, a mai declarat Flutur care a subliniat că Suceava este onorată cu ei.