Gheorghe Flutur spune că simte o îmbunătățire a ritmului lucrărilor pe drumurile din Axa Suceava-Iași: Eu nu am fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în această vară

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, în plenul Consiliului Județean Suceava că lucrările din județ au mers bine în acest an, dar că se putea și mai bine, referindu-se în special la Axa Suceava-Iași.

„De vreo două săptămâni am avut întâlniri unde am simțit o îmbunătățire a numărului de oameni pe teren la muncă. Eu nu am fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în această vară. Lipsa de muncitori s-a simțit și la noi. Le-am pus în vedere și în scris constructorilor, și titularului de proiect și subantreprenorilor”, a spus Flutur.

El a menționat că luni a făcut o verificare-blitz și că erau 158 de muncitori la lucru.

„O îmbunătățire substanțială. Am cerut în continuare acest lucru sub presiunea tuturor pârghiilor din contract pe care le avem, în special pentru lotul 2 spre Zaharești. Am văzut că au venit ieri cu niște utilaje pentru altă procedură de turnare a rigolelor, mai rapidă, ca să recupereze din întârziere”, a adăugat Flutur.

El a subliniat că în continuare insistă ca firmele să-și aducă mai mulți muncitori și să se concentreze pentru că este vorba de un proiect extrem de important, iar Consiliul Județean a pus mulți bani și a angajat și un credit pentru proiect.

Flutur a mai declarat că pe tronsonul spre Dolhasca a văzut că sunt mulți muncitori, dar că în continuare este cu ochii pe constructor să se țină de treabă.

În ceea ce privește celelalte drumuri județene el a spus că se așteaptă finalizarea procedurilor pentru ultimul tronson de la Panaci-Bilbor de 3,7 km și că CJ Suceava este în linie dreaptă și cu drumul Mălini-Iesle spre Borca, acestea fiind două proiecte mari ce leagă județul Suceava de județele Harghita și Neamț.

„Se lucrează bine la Coșna, se toarnă asfalt. Se lucrează la Pleșa”, a spus Flutur.

El a recunoscut că i-a mai întors din drum pe constructori.

„Nu e totul numai fericire ca să spunem drept, dar asta e viața pe șantier”, a declarat președintele CJ Suceava.

El a mai anunțat că joi se recepționează drumul de la Boroaia și că se lucrează la Slatina, că s-a casetat și crede că se va turna asfalt la Hârtop spre Vulturești unde întârzierea a fost generată de lucrări ale Primăriei care a avut de tras apă și canalizare.

Totodată, el a spus că se lucrează la Mușenița la drumul spre Frătăuții Noi și că se lucrează și la podul de la Frătăuți.

El a mai arătat că nici licitația multianuală pentru întreținerea drumurilor europene nu are încă un câștigător fiind blocată în contestații și nu s-au mai putut executa lucrări de reparații.