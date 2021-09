Dr. Alexandru Calancea, la Convenția Română a Spitalelor: E inadmisibil ca la al patrulea val al pandemiei noi să fim la fel de nepregătiți ca în primul val. Este tragic ceea ce se întâmplă

Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, coordonatorul Covid pentru județul Suceava, a declarat în cadrul Convenției Române a Spitalelor care se desfășoară la București că este inadmisibil ca al patrulea val al pandemiei cu noul coronavirus să prindă sistemul sanitar la fel de nepregătit ca la primul.

Calancea a declarat că cadrul Convenției că Spitalul Județean Suceava, din păcate, în aprilie 2020 spitalul a devenit spital Covid fără să existe un plan de rezervă pentru pacienții non-Covid.

„În aprilie 2020 acest spital a fost numi spital Covid, un spital de urgență, un spital al unui județ foarte mare fără să avem un plan de rezervă pentru pacienții non-Covid. Au suferit enorm. Am primit undă verde în luna iunie pentru a trata și pacienți non-Covid, dar haosul de la nivelul sistemului medical județean din Suceava nu ne-a permis să facem acest lucru”, a spus Calancea.

El a menționat că a preluat funcția de manager la 1 iunie 2020 și se gândea că poate va reuși să schimbe ceva.

„La acea dată în afară de SJU Suceava și Spitalul suport Rădăuți niciun alt spital din județ nu avea zone tampon. Deci nu se aplica legea. Am aplicat legea împreună cu cei de la DSP. Am reușit să deschidem zone tampon în celelalte cinci spitale.În toamna anului 2020 am reușit să deschidem și zone Covid în fiecare spital”, a spus Calancea.

„Pot să spun că am fost cu câțiva pași înaintea celor care conduc acest sistem medical românesc”, a continuat managerul SJU Suceava.

„E adevărat. Noi suntem sistemul, noi trebuie să schimbăm, noi trebuie să stăm la masă, noi trebuie să dăm cărțile pe față. Altfel, ne păcălim de la o zi la alta, de la un an la altul. Într-adevăr, nu avem un sistem performant medical”, a mai spus Calancea.

El a subliniat că situația însă este gravă.

„Este inadmisibil ca la un an și jumătate de pandemie, la al patrulea val, noi să fim la fel de nepregătiți ca în primul val. Este tragic ceea ce se întâmplă”, a spus Calancea.