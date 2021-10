În municipiul Suceava sunt 896 cazuri de Covid-19 și rata de infectare de 7.02 la mie. 15 localități sucevene au incidențe de peste 6 la mie, cea mai mare fiind la Pojorâta: 12.42 la mie

În județul Suceava sunt 3.292 cazuri de Covid-19 în evoluție și o rată de infectare județeană de 4.24 cazuri la mia de locuitori, a informat Prefectura Suceava în data de 21 octombrie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 1 nu are niciun caz în evoluție, 3 au câte un caz în evoluție, 10 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluțieiar 69 au peste zece cazuri în evoluție.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 384.193,în ultimele 24 de ore fiind testate 1467 persoane.

În prezent, se află în carantină 1878 persoane, 210 intrate în ultimele 24 de ore.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3287 persoane, din care 227 intrate în ultimele 24 de ore.

Total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava: 122.238 din care 87.447 persoane cu rapel și 12.106 persoane au primit și doza a treia.