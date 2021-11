Sportivul sucevean Mihai Rusu va lupta pentru titlul mondial Colosseum Tournament

Sportivul sucevean Mihai Rusu, poreclit „The Gladiator” cu patru victorii în kickboxingul profesionist din tot atâtea posibile, va lupta în data de 14 decembrie în gala Colosseum Tournament care se va desfășura la Arad într-un meci de o importanță mare pentru sportul sucevean.

Lupta se va desfășura pe durata a cinci reprize și va avea ca miză centura Colosseum Tournament și titlul de campion mondial Colosseum.

„Aștept acest meci de foarte mult timp. Practic, de când am început acest sport, visul meu este să devin campion mondial și acum acest vis poate deveni realitate. Mă simt foarte pregătit și consider că la Pro gym Mironescu alături de antrenorul Ovidiu Mironescu am parte de cea mai bună pregătire”, a declarat Mihai Rusu.

Sportivul i-a invitat pe toți sucevenii să fie alături de el.

Gala va fi difuzată la nivel național de Digi Sport, iar pe Fight box în 45 de țări de pe 4 continente.