Gheorghe Flutur, de Ziua Unirii Principatelor: Uniți putem să fim mult mai respectați. Această conjunctură internațională tristă, care ne dă fiori, poate că ne liniștește, dacă noi suntem mai uniți.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, luni, de Ziua Unirii Principatelor, la ceremonia dezvelirii bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Unioniștilor din municipiul Suceava „un gând de unire și de unitate”.

El a mulțumit primarului pentru că a continuat să „împodobească” Aleea Unioniștilor cu bustul lui Alexandru Ioan Cuza după Consiliul Județean Suceava a inagurat la 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara bustul lui Iancu Flondor.

„Cred că orice om care trece pe aici își aduce aminte de acești titani care au luptat pentru unitate. Nimic nu e mai important astăzi decât să fim uniți”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a remarcat că în Bucovina se marchează de trei ori pe an sărbătoarea unirii.

„Mă gândeam la frumoasa Bucovină că noi, de trei ori pe an, sărbătorim unirea și de Ziua Bucovinei, când ne-am unit cu Țara, și de 1 Decembrie pentru Marea Unire și astăzi, Unirea Principatelor. Acesta este un lucru extraordinar. Aceste repere într-un an de zile cred că trebuie să ne îndemne să fim mai uniți pentru că este pe buzele noastre cuvântul „unire”, „unitate”, dar parcă prea repede îl uităm dacă privim la dezbinare, la încordare, la luptă de multe ori fără sens și mă refer în primul rând la clasa politică”, a spus Flutur.

El a adăugat că nici atunci, în perioda lui Alexandru Ioan Cuza și a celorlalți înaintași poate că nu era altfel, dar că e bine să învățăm din istorie pentru că „doar uniți putem să fim mult mai respectați”.

„Această conjunctură internațională tristă care ne dă fiori, poate că ne liniștește dacă noi suntem mai uniți. Am avut înțelepciune în acești ultimi ani și am reușit să avem un consens național să aderăm la structura nord-atlantică și la UE. Noi, românii, trebuie să realizăm șansa pe care am avut-o, uriașă, să fim în aceste structuri care nouă ne dau stabilitate. La puțini kilometri de aici nu este același sentiment și știți la ce mă refer”, a spus Flutur.

El a arătat că gândul său de la Suceava este și la frații noștri români de peste graniță, de la Cernăuți și a spus că se roagă pentru ei , pentru liniștea lor și pentru pace în zonă la fel cum și la frații de peste Prut, din Basarabia, o altă provincie românească ce a suferit și suferă și se gândește mereu la Patria-Mamă, adăugând că „noi am fost norocoși, dar nu trebuie să uităm de frații noștri”.

Președintele Flutur a mai declarat că îi pare rău că ziua de 24 ianuarie duce prea mult la dispute politice fără rost și a amintit că a participat de foarte multe ori la Iași la această sărbătoare a unirii, dar că în ultimii ani a constatat că această sărbătoare a degenerat în multe spectacole de huiduieli, triste, rușinoase care nu fac cinste acestei țări.

Gheorghe Flutur a făcut în final un „îndemn la unitate ca să ne fie mai bine”.