Peste 70 de copii și tineri cu și fără dizabilități intelectuale de la Centrul de Servicii Multifuncționale pentru Copilul aflat în Dificultate Gura Humorului s-au putut bucura de soluția tehnică de sport la distanță propusă prin finanțarea Fundației Globalworth, iar 30 dintre aceștia au și concurat la cele două competiții organizate de Special Olympics România în parteneriat cu Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

„Campionatul de Fitness și Zâmbete” a adus bucurie, prietenie, sport și tehnologie, fiind liantul care a adunat copiii din mai multe apartamente și case de tip familial în fața ecranului, pentru a face mișcare, în vremuri în care aceasta a fost limitată din cauza pandemiei.

Potrivit reprezentanților Centrului de Servicii Multifuncționale pentru Copilul aflat în Dificultate din Gura Humorului, în perioada martie 2020 – martie 2021, cu ajutorul tehnologiei pusă la dispoziție de Globalworth în cadrul finanțării proiectului ”Campionat de Fitness și Zâmbete”, tinerii din centre au participat la exerciții de fitness, concursuri online, au învățat să facă mișcări corecte și au interacționat de la distanță cu antrenorul virtual.

Beneficiarii centrului au participat fizic, începand cu luna martie 2021 și pănă în prezent, la o serie de antrenamente de fitness coordonați de kinetoterapeuții Lucian Iordache și Daniel Coroi.

Au fost formate echipe din copii și tineri cu vârste cuprinse între 10 si 18 ani.

Tot în această perioada, copiii din centru au desfășurat și ore de fitness on line prin intermediul sistemului electronic – laptop -Smart TV – Aplicația Zoom.

Reprezentanții centrului mulțumesc Fundației Special Olympics Romania pentru sprijinul oferit, pentru dotarea sălii de fitness cu diverse materiale și accesorii sportive, printre care stepp fitness, mingi pentru exerciții de fitness, benzi elastice, tricouri personalizate și pentru cadourile oferite tuturor participantilor la concurs.

De menționat este că în 29 martie 2022 în sala de sport a Școlii “Teodor Balan” din Gura Humorului a avut loc o competiție sportivă de fitness, dar și ceremonia de premiere, activitate sportivă desfășurată cu sprijinul Fundației Special Olympics Romania prin Proiectul Virtual Fitness – Safe Sports for People with Intelectual Disability in Placement Centers.

La eveniment au fost invitați speciali, reprezentanți ai Fundației Special Olympics Romania, directorul sportiv – Viorel Mocanu și Oana Grecea care au jurizat activitatea sportivă și premierea tuturor copiilor și tinerilor din sală, iar voluntari la acest eveniment sportiv au fost Lorena Popovici-psiholog, Mirela Maxim, Georgeta Grosar, Nicola Rogojină, Sebastian Paicu și coordonator personal de specialitate- Maria Ulici.