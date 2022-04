Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, joi, în ședința Consiliului Local, că va supune votului consilierilor locali suceveni un proiect de regulament al ședințelor Consiliului Local prin care se va stabili că pot asista la ședințele publice ale CL Suceava doar persoanele care au legătură cu punctele de pe ordinea de zi, arătând că reprezentanți ai societății civile precum Andrei Bacoș sau Alin Opincaru nu au de ce să fie prezenți la aceste ședințe pentru că ei sunt în campanie electorală.

Discuția a început după ce consilierul local PSD Gabriel Buciac a întrebat președintele de ședință, consilierul local PMP Anca Gâtlan, de ce unui cetățean al municipiului Suceava ce a solicitat să participe la ședința Consiliului Local Suceava nu i s-a acordat acest drept în condițiile în care ședința este publică.

Președintele de ședință, Anca Gâtlan, a spus că a discutat cu respectiva persoană, respectiv Andrei Bacoș.

„Am discutat cu domnul Andrei Bacoș înainte de ședință și i-am explicat faptul că momentan încă trebuie să respectăm perioada de pandemie care încă nu a luat final”, a spus Gâtlan care i-a cerut primarului să facă precizări privind această situație.

Ion Lungu a preluat tema și a anunțat că lucrează la un regulament în acest sens, dar ulterior a spus că a și semnat proiectul.

„Sigur că ședințele Consiliului Local sunt publice. Le transmitem online. Toată lumea le vede. Vreau să vă spun că sunt sute de suceveni care vor să participe la ședințele Consiliului Local. Deocamdată, această pandemie încă nu a trecut. Sigur, masca nu e obligatorie înăuntru. Unii o poartă, alții n-o poartă. Suntem încă în această fază de pandemie.

Vom face un regulament de Consiliu Local și deja am semnat un proiect în acest sens. Vom intra cu el, probabil, în luna mai. Vor putea participa la ședință cei care au proiecte pe ordinea de zi, care au treabă în Consiliul Local”, a spus Lungu.

El a arătat că nu li se va permite lui Bacoș și Opincaru să participe la ședințe.

„Domnul Bacoș, domnul Opincaru, care vor să-și facă campanie electorală le spunem foarte clar că campania electorală n-a început. Începe peste doi ani de zile. Vor avea acces la ședințele de Consiliu Local doar cetățenii care au probleme cu ordinea de zi. Unul care are un proiect de hotărâre de care este interesat, fie că discutăm de un proiect de închiriere, de o concesiune, o problemă care îl privește că se face un bloc lângă el. Doar acei suceveni. Restul, domnul Bacoș, care a fost un candidat-a candidat, asta e democrația- nu a intrat în Consiliul Local-îi dorim multă sănătate data viitoare. Domnul Opincaru la fel. Eu că sunt primarul municipiului Suceava, dacă merg la București la Parlament nu sunt primit. Democrația are niște regului. Așa, mai aduc eu o sută de oameni care vor să vină în ședința de Consiliu Local. Cum facem? Care e prioritatea domnului Bacoș în fața acestor oameni? Să facem acest regulament, iar cei care au interes în ședința de Consiliu Local, sunt tangenți cu punctele care se discută în Consiliul Local, așa cum am procedat întotdeauna le dăm voie și de data asta. Cei care vor să facă campanie electorală le spun foarte politicos să aibă răbdare. Nu a început campania electorală. Mai sunt doi ani de zile”, a spus Lungu.

Primarului Ion Lungu i s-a atras atenția din partea consilierului local Pro România Radu Pricope că nu face decât să încalce legea când are în vedere creionarea unui regulament privind dreptul oferit de legiutior privind participarea la ședințele Consiliului Local.

„Noi nu ne putem substitui Legislativului. Noi nu putem hotărî prin regulament anumite chestiuni care să vină în contradicție cu cele stipulate de legiuitor. Cred că orice cetățean al municipiului Suceava poate fi prezent în sală și cu atât mai mult cei care, la un anumit moment, au candidat. Foarte bine. Dau dovadă de spirit civic, de implicare, de voință de rezolvare a unor probleme ale comunității”, a spus Radu Pricope.

El a subliniat că regulamentul trebuie să servească interesului public și să nu fie adăugat la actul normativ care ne reglementează activitatea pentru că deliberativul local nu are acest drept.

„Îmi aduc aminte că în perioada 2004-2006 veneam aici împreună cu foarte mulți tineri suceveni și nu au deranjat deloc ședințe de Consiliu Local, care au decurs foarte eficient. Pentru ei era o zonă de responsabilitate și de ce nu și un exercițiu civic”, a spus consilierul Pro România.

Mai mult, el a atenționat că s-au ridicat restricțiile legate de pandemie și trebuie să se permită accesul la ședințe celor interesați și în primul rând al mass media, în cadru civilizat și regulamentar.

„Nu e normal să stăm ancorați într-o situație care nu mai există astăzi”, a concluzionat Radu Pricope.

Ion Lungu nu s-a dat bătut și a arătat că nu vrea să îngrădească dreptul sucevenilor, dar că știe că de fapt e vorba de campanie electorală.

„Nimeni nu vrea să îngrădească acest drept, dar nici să facem un haos în Consiliul Local. Dacă sunt 1000 de oameni care vin la ședință pe ce criterii îi selectăm? Primul venit, primul servit? Știm despre ce este vorba. Sunt niște domni care vor să înceapă campania electorală”, a spus primarul care crede că nu se încalcă drepturile dacă se limitează accesul doar pentru cei care sunt interesați de ordinea de zi.

„Dacă vrem să începem campania electorală n-am niciun fel de emoții că sunt tăbăcit din acest punct de vedere. Dar văd ce se dorește”, a mai spus Lungu.