Ion Lungu spune că este încurajat să nu renunțe nicicum la roata panoramică: Va fi funcțională într-un an de zile de la semnarea contractului

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că este încurajat să nu renunțe la proiectul de instalare a unei roți panoramice pe platoul Cetății de Scaun și că este convins că daca s-ar face un referendum sucevenii s-ar pronunța în favoarea acestei investiții.

„M-au sunat niște tineri și mi-au spus:<< Dom primar, nu renunțați nicicum la roata panoramică!>>. Mi-au trimis fotografii: <<Săptămâna trecută am fost la Budapesta. Ne-am dat în roată. Era așa de frumoasă! Nu renunțați nicicum>>”, a spus Ion Lungu.

El a arătat că ar avea curajul să facă și un referendum pe această temă, dar că nu mai e timp.

„Am și curajul, dar nu e timp, să facem și un referendum pentru roată să vedem dacă nu rămâne cu plus”, a spus Ion Lungu.

El a arătat că roata panoramică ar putea fi instalată la un an de la semnarea contractului.

„Roțile nu se fac în România. Se dă comandă. Durează vreo zece luni-un an de zile până se livrează. De la semnarea contractului, cam într-un an de zile ar putea fi funcțională”, a spus Lungu.

Primarul a mai declarat că proiectul roții panoramice a fost aprobat în Consiliul Local, că a fost organizată licitația, a fost depusă o ofertă care se analizează în comisia de licitații.

„În măsura în care va fi eligibilă cu siguranță vom semna contractul”, a declarat Lungu.

El a subliniat că e o chestiune de imagine politică și că valoarea proiectului reprezintă 0,97 la sută din bugetul local.

Ion Lungu a mai spus că în acest an va fi amenajată și parcarea de la Cetatea de Scaun.

„Facem în acest an și parcarea de la Cetate. Nu am putut să o facem pentru că era acolo și teren al Consiliului Județean. Între timp am făcut asociere cu Consiliul Județean și o să facem și parcarea”, a declarat primarul.

Reamintim că în prezent se desfășoară în municipiul Suceava o campanie de strângere de semnături lansată de USR pentru organizarea unui referendum pentru demiterea primarului cu sloganul „Suceava curată, fără Lungu, fără roată”.