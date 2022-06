Redresarea economică a României după pandemie începe cu renovarea Primăriei Fălticeni. Primarul Cătălin Coman a anunțat că Fălticeni este prima localitate din județ care a primit finanțare europeană prin PNRR

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat, că municipiul Fălticeni este primul din județul Suceava care a primit oficial o finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Comisiei Europene, Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE cu scopul de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că marți a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „reabilitarea și eficientizarea termică a clădirii Primăriei din municipiul Fălticeni”, cu o valoare de peste 8 milioane de lei.

„Primăria Fălticeni s-a numărat printre primele șapte primării din țară care au semnat contractele de finanțare pentru proiecte depuse prin PNRR”, a precizat Coman.

El a arătat că au fost șapte contracte alese pentru cele mai bune proiecte care nu au nici un fel de problemă legată de eventuale clarificări sau alte probleme de natură tehnică.

„A fost un moment important deoarece s-a dorit să se dea un semnal că se pot accesa bani europeni prin PNRR dacă primarii și echipele lor își fac treaba bine”, a explicat Coman.

El a remarcat că este pentru prima dată când semnează un contract la două luni de la depunerea proiectului.

„Cel puțin pentru mine, de zece ani de când sunt primar este un record. La două luni de la depunerea unui proiect pe fonduri europene am semnat contractul de finanțare și asta pentru că și Guvernul și Ministerul Dezvoltării s-au organizat admirabil. Mă bucur că am reușit să obținem această finanțare pentru reabilitarea primăriei, o investiție pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp. Până acum nu am identificat o sursă de finanțare externă prin care să putem accesa un proiect. Suma necesară era prea mare să o asigurăm de la bugetul local și ne bucurăm că putem să facem această investiție. Și ne bucurăm că putem să facem acest lucru prin PNRR. Și fără falsă modestie, mă bucur sincer că municipiul Fălticeni a stat astăzi la masa campionilor alături de ceilalți colegi primari cu cele mai bune și cele mai solide proiecte depuse”, a declarat Cătălin Coman.