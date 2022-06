FOTO//Aproape 100 de permise de conducere reținute de polițiștii suceveni în acest week-end, cele mai multe pentru conducere sub influența alcoolului sau substanțelor interzise

Polițiștii suceveni sunt în continuare în teren și organizează acțiuni pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului, anunță Poliția Județeană Suceava.

Până acum, în acest week-end, polițiștii au întocmit 12 dosare penale la regimul rutier și au dispus reținerea a aproape 100 de permise de conducere.

Totodată, polițiștii de prevenire, împreună cu lucrători de jandarmi și specialiști ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul Regional Suceava au fost prezenți, sâmbătă, la evenimentele sociale organizate pe raza județului Suceava – inclusiv la Raliul Bucovinei, fiind desfășurate activități în vederea responsabilizării și conștientizării șoferilor cu privire la consecințele consumului de alcool și droguri.

Au fost distribuite broșuri cu informații și ghiduri preventive, s-au purtat discuții cu cetățenii și au fost prezentate situații reale din ultima perioadă care au avut un deznodământ tragic.

Polițiștii au atras atenția asupra pericolelor generate de consumul de alcool și droguri la volan. Reflexele sunt mult încetinite, iar riscul unui accident rutier este sporit, astfel de comportamente iresponsabile punând în pericol viața tuturor participanților la trafic.

Ulterior, în partea a doua a zilei, polițiștii rutieri au continuat acțiunile operative de identificare în trafic a șoferilor care conduc autoturisme sub influența băutirilor alcoolice sau a altor substanțe.

Din păcate, au fost identificați din nou șoferi care au dat dovadă de iresponsabilitate. În toate situațiile, în funcție de concentrația alcoolică, au fost întocmite dosare penale sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost suspendate permise de conducere fără drept de circulație.

Astfel, sâmbătă la orele 16:13, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești în timp ce acționau, pe Strada Stefan cel Mare din comuna Ipotești au oprit în trafic autoturismul condus de un bărbat din comuna Ipotești Suceava .

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.55 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce urmează a fi soluţionat procedural de către lucrători din cadrul P.P. Fântânele.

Tot sâmbătă la ora 23.53, patrula din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza Secţiei 12 Poliţie Rurală Preuteşti a oprit un autoturism pe DJ 208 in sat Basarabi din comuna Preutești, condus de un bărbat de 36 ani, din Fălticeni.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcoltest rezultatul fiind de 0.84 Mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe ce va fi soluționat procedural sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni

Duminică dimineața în jurul orelor 00:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului efectau patrulări pe raza de competență, au oprit pentru control pe str. Intersecției din Bechișești Suceava, autoturismul la volanul căruia se afla un bărbat din Suceava.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cauza urmând a se soluţiona procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.