Gheorghe Flutur la deschiderea Festivalului Medieval: Devenim cel mai mare festival din România, iar  Suceava devine un magnet pentru turiști. Anul acesta vom atinge recordul de 500.000 de turiști în județ ceea ce înseamnă foarte mult după aceste vremuri care ne-au ținut în casă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri seara, la Cetatea de Scaun a Sucevei la deschiderea oficială a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” că această manifestare a continuat an de an, chiar și online în perioada în care erau impuse restricții din cauza pandemiei și că acum a crescut numărul de trupe participante.

„Chiar dacă am fost obligați să facem doi ani de zile acest festival online nu am închis niciodată. De ani buni noi avem o tradiție. De la an la an numărul de turiști este din ce în ce mai mare aici la Cetatea de Scaun a Sucevei. Ceea ce mă bucură pe mine este că a crescut numărul de trupe. Noi devenim cel mai mare festival medieval din România”, a spus Flutur.

Președintele Consiliului Județean Suceava a menționat că acum, în Cetatea de Scaun a Sucevei sunt peste 500 de participanți îmbrăcați în costume de epocă și zeci de mii de turiști care vin să vadă, la jumătatea lunii august, acest festival.

„Suceava devine un magnet, un centru- să spun așa- medieval. Merită aici acasă la Ștefan să facem astfel de evenimente”, a precizat Flutur.

El a arătat că anul acesta sunt și câteva particularități.

„Avem echipe din Turcia la Cetatea lui Ștefan cel Mare. Cine se gândea, cu mulți ani în urmă, că se va întâmpla așa ceva? Avem cinci țări reprezentate aici și foarte mulți din România, de la Sighișoara, în general din zona Ardealului, de la cetățile de acolo”, a declarat președintele CJ Suceava.

Mai mult el a sublinat că și gastronomia ocupă un loc aparte cu foarte multe multe probe de iscusință a bucătarilor, cu maestrul Scărlătescu, dar și că bucovinenii noștri fac față cu brio.

Președintele Flutur a mai declarat că se așteptă ca în Suceava să fie un vârf de turiști în această perioadă.

„În primele șase luni suntem aproape la egalitate cu 2019 când a fost an de vârf. Deci am recuperat foarte mult anul acesta. Suntem la 184.000 de turiști, iar în luna august facem 70.000 de turiști pe puțin. Până la sfârșitul anului eu cred că vom atinge recordul de 500.000 de turiști în județul Suceava ceea ce înseamnă foarte mult după aceste vremuri care ne-au ținut în casă”, a concluzionat Gheorghe Flutur.