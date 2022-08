Cezar Grozavu: BRCT Suceava împreună cu Action Against Hunger au sprijinit peste 1000 de persoane vulnerabile, refugiați ucraineni care au primit ajutor financiar direct pentru o perioadă de trei luni, constând în plăți lunare de 115 euro pentru fiecare persoană

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru Graniţa România-Ucraina împreună cu organizația umanitară internațională ACTION CONTRE LA FAIM/ ACTION AGAINST HUNGER au organizat, vineri, 26 august 2022, o conferință de presă, la București pentru a prezenta rezultatele unui proiect pilot, demarat imediat după declanşarea conflictului din Ucraina. Conferința a avut loc în sala de conferințe a hotelului Ibis Styles Bucharest City Center și s-a dorit a fi parte din seria evenimentelor organizate în săptămâna celebrării Zilei Independenței Ucrainei.

Evenimentul a informat cu privire la sprijinul financiar direct acordat către peste 1000 de refugiați ucraineni ca urmare a parteneriatului dintre Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava și Action Against Hunger. In cadrul conferintei au fost prezentate rezultatele obținute, aria de acțiune și instrumentele utilizate, în prezența oficialilor de la Ambasada Ucrainei în România și Ambasada Marii Britanii in România.

În cadrul proiectului, până acum, în România, peste 1000 de persoane vulnerabile, refugiați ucraineni – mame singure cu copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, familii numeroase – au primit ajutor financiar direct pentru o perioadă de trei luni, constând în plăți lunare de 115 euro pentru fiecare persoană. „Cele 400 de carduri „Up Cohesia” distribuite în România au fost alimentate cu suma totală de aprox. 275.000 de euro”, a informat Dl. Julien Anglade, manager general Up Group.

„Încă din primele zile ale conflictului, organizaţia noastră a monitorizat şi s-a implicat activ în diferite activităţi – lansarea primului portal de informare pentru refugiaţi sau facilitarea legăturilor între instituțiile și organizațiile locale partenere din cadrul proiectelor transfrontaliere derulate în România și Ucraina, dar activităţile trebuiau să continue şi să ofere mai mult sprijin persoanelor aflate în dificultate. Aşa s-a născut acest proiect, printr-un parteneriat nou pentru România, printr-un instrument care nu mai fusese aplicat până acum în ceea ce priveşte nevoile refugiaţilor, cu sprijin internațional, astfel încât am reuşit să distribuim, cu ajutorul colegilor noştri în judeţele de graniţă şi nu numai, carduri care ajută la asigurarea nevoilor zilnice”, a precizat Dl Cezar Grozavu, director executiv BRCT Suceava.

„Activitățile de sprijinire a refugiaților din Ucraina vor continua în următoarele luni, prin aceleași mecanisme cu sprijinul partenerilor locali care vor beneficia și ei de dezvoltarea capacităților. Peste 1500 de persoane aflate în nevoie au primit sprijin psihosocial specializat prin activități de sănătate mintală. În plus, două centre logistice care asigură transferul de ajutor umanitar în toată Ucraina au beneficiat de sprijin financiar pentru activitățile lor operaționale.

În această perioadă de intervenţie, activităţile de sprijinire a persoanelor afectate de criza din Ucraina au fost finanţate de Guvernul Marii Britanii, a informat Claire Allard, referent regional pentru Siguranţă Alimentară şi Instrumente Financiare la Action Against Hunger (Polonia, România, Ucraina).

„Marea Britanie a oferit finanţare regională considerabilă pentru operaţiuni de sprijinire a crizei refugiaților din Polonia, Moldova şi, desigur, România. De asemenea, a oferit personal tehnic essential și a asigurat răspuns umanitar prin trimiterea de experţi în regiune, inclusiv în România, prin mobilizarea unor lanţuri de aprovizionare eficace care să ofere resursele necesare.

Nu trebuie subestimat impactul pe care l-a avut această criză a refugiaților asupra României, fiind unul din destinatarii principali ai refugiaților din Ucraina. Din 24 februarie, peste 1 milion de cetăţeni ucraineni au intrat în România, dintre care peste 84.000 au mai rămas încă aici, acest lucru a necesitat un răspuns de amploare considerabilă din partea autorităților”, a precizat Tanya Collingridge, viceambasadorul britanic la Bucureşti.

Organizatorii si-au propus sa contureze o imagine a mecanismul de sprijin umanitar al refugiaților în situații de criză, prin oferirea de informații despre: Finanțatori -> Organizații umanitare internaționale -> Parteneri -> Instrumente -> Beneficiari.

La eveniment au participat pe lângă reprezentanții parteneriatului, Dl. Cezar Grozavu, Director Executiv al BRCT Suceava și, Referent Regional Siguranță Alimentară și Instrumente Financiare în cadrul Action Against Hunger, Dna Claire Allard reprezentantul Ambasadei Ucrainei în România, Dna Anna Honcharova – Secretar Afaceri Economice, reprezentantul Ambasadei Marii Britanii în România, Vice-ambasador Dna Tanya Collingridge și reprezentanți ai partenerului logistic financiar Up Group, Dl. Julien Anglade, Manager General Up Group , respectiv Dna. Elena Pap, Manager General Up România.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava s-a implicat activ, încă de la izbucnirea războiului, în activități de solidaritate și ajutorare a celor care au ajuns în zonele de graniță ale României facilitând realizarea legăturilor între instituțiile și organizațiile locale partenere din cadrul proiectelor,transfrontaliere derulate în România și Ucraina. În echipa organizației au fost cooptați doi noi colegi, din rândul refugiaților ucraineni, care sprijină intens activitățile din teren.

Action Against Hunger este o organizație umanitară globală non-guvernamentală, non-profit și non-religioasă, care în ultimii 40 de ani a activat în peste 50 de țări, oferind răspuns situațiilor de urgență provocate de conflicte militare, dezastre naturale, insecuritate alimentară cronică și implementând programe de dezvoltare și reabilitare pe termen lung. Action Against Hunger desfășoară activități în România încă de la începutul crizei din Ucraina, în mai multe sectoare importante.