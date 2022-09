Un subsecretar de stat din Ministerul Educației a verificat la Suceava acuzele de segregare în școli din Păltinoasa și Fântânele: La Păltinoasa sunt condiții normale pentru situația dată, iar la Stamate școala e improprie pentru învățământ

Acuzele de segregare etnică la școlile din Capu Codrului și Stamate au fost verificate, joi, de un subsecretar de stat din Ministerul Educației care a constatat că la Capu Codrului elevii învață în condiții aproape normale ținând cont că școala lor se reconstruiește, în timp ce pentru elevii de la școala Stamate 2 s-a convenit cu părinții ca aceștia să învețe la școala Stamate 1 până se reconstruiește școala.

Subsecretarul de stat în Ministerul Educației Marian Daragiu a subliniat într-o conferință de presă că segregarea are toleranță zero la nivelul Ministerului Educației și că segregarea are un capitol distinct în legile Educației.

El a arătat că în comuna Păltinoasa mesajele pe care le-a primit arătau că sunt 44 de copii din Țâmpoceni aflați în situație de segregare geografică.

„Am avut surpriza plăcută că am văzut o comunitate de romi care are asfalt până la ultima casă”, a spus Daragiu.

El a explicat că la școala din Păltinoasa elevii proveniți din comunitatea din Țâmpoceni învață într-o sală de sport amenajată în curtea unității școlare, dar că o parte dintre ei sunt în clasele mixte ale școlii.

Potrivit acestuia, au venit atâția copii pentru că se ridică o nouă școală la Țâmpoceni și că aceștia învață în sala de sport amenajată pentru ei pentru că acestea sunt posibilitățile pe care le are școala.

Mai mult, subsecretarul de stat a menționat că a văzut tone de lemne care sunt pregătite pentru a se asigura căldura pe perioada sezonului rece.

„În acea sală condițiile vor fi absolut decente și vor beneficia de aceleași condiții ca și ceilalți. Situația de la Țâmpoceni se încadrează într-o formă de normalitate în condițiile date”, a precizat Daragiu.

El a vorbit și cu părinții elevilor din Țâmpoceni care așteaptă să se reconstruiască școala pentru clasele I-IV, urmând ca apoi elevii de gimnaziu să meargă la școala mare.

„Ceea ce am văzut la Păltinoasa mi se pare un mediu incluziv și un mediu ca acei copii să aibă performanță. (…) Am sugerat ca, pentru a evita o situație privind separarea fizică, să aibă repercusiuni cât mai mici, să dezvolte acele activități interculturale, interetnic, comune, iar copiii să comunice nu doar în pauzele dintre ore”, a declarat subsecretarul de stat.

Conferinta de presa la Prefectura Suceava Conferinta de presa la Prefectura Suceava! Subiectul: presupusa Discriminare rasială de la Scoala din Păltinoasa Publicată de NewsBucovina.ro pe Joi, 8 septembrie 2022

Inspectorul școlar general al județului Suceava, Grigore Bocanci, a menționat că nu a fost mirat de situația de la Capu Codrului și că erau în la clasa pregătitoare, trei copii din Țâmpoceni, la clasa a 7-a, patru elevi și alți cinci la clasa a opta.

„Copilașii au fost relocați în sala de sport pentru că școala lor a fost demolată în perspectiva unei noi școli care să conțină și grădinița”, a spus Bocanci care a adăugat că din cauza situației economice au fost refăcuți indicatorii tehnico-economice, iar de săptămâna viitoare se încep lucrările de construire a școlii.

„Acolo sunt condiții normale de desfășurare a activității de învățământ. Nu s-au observat disensiuni și acțiuni de segregare”, a spus subsecretarul de stat.

În schimb, Marian Daragiu a spus că la Stamate sunt probleme pentru că școala este improprie procesului de învățământ.

„Mi-a amintit de poveștile lui Ion Creangă, cu pereți din chirpici”, a spus subsecretarul de stat care a constatat că nu există condiții pentru a se face școală și că se întreabă cum au putut învăța copiii în asemenea condiții, iar părinții cu care a vorbit au arătat că așa au învățat și ei și părinții lor.

„Nu te poți simți bine acolo. Era un miros greu de petrol acolo. Situația de acolo este neconformă”, a menționat subsecretarul de stat.

El a menționat că Primăria vrea să construiască o altă școală în curtea acestei școli.

Inspectorul școlar general Grigore Bocanci a arătat că în Stamate sunt două școli primare, una fiind reamenajată cu toate condițiile, iar Școala Stamate 2 are condiții improprii pentru a desfășura activitate de învățământ.

Bocanci a menționat că s-a dus muncă de lămurire cu părinții să permită ca elevii să învețe la Școala Stamate 1.

Părinții nu erau de acord pentru că nu vor să părăsească pe învățători.

„Deplasăm copilașii pentru perioada ce urmează la Stamate 1 în schimbul 2, cu învățătorii lor. Părinții s-au lăsat înduplecați după ce le-au fost aduse asigurări că vor rămâne cu învățătorii lor”, a spus Bocanci care a menționat că este vorba de 26 de copii de la clasa pregătitoare la clasa a patra.

Subsecretarul de stat în Ministerul Educației a menționat că la Stamate este o comunitate de romi neasumată etnic.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a transmis că este și va fi extrem de atent cu acest fel de chestiuni.

„Suceava este un teritoriu în care locuim pașnic și ne mândrim cu acest lucru”, a spus Moldovan.

Prefectul a menționat că sunt alte situații similare în județ pentru că 17 unități școlare sunt în reconstrucție și elevii au fost mutați.