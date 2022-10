Asociația Bucovina Curată susține că CJ Suceava se răzbună pe sătenii care au blocat depozitul de deșeuri din Pasul Mestecăniș cerând acestora peste 200.000 de lei despăgubiri

Asociația Bucovina Curată condamnă printr-un comunicat de presă decizia Consiliului Județean Suceava, prin președintele Gheorghe Flutur, de a cere cheltuieli de judecată sătenilor din Valea Putnei care au contestat în instanță amplasamentul gropii de gunoi din pasul Mestecăniș,

„Acțiunea, care este o palmă pentru întreaga societate civilă, are termen de judecată în data de 20 octombrie 2022, ora 9.00, a fost deschisă de președintele Consiliului Județean Suceava la Tribunalul Suceava, are numărul de dosar 548/86/2022 (https://portal-justitie.ro/dosar/?dosar=548/86/2022&institutie=TribunalulSUCEAVA). Pretențiile reclamantului, Consiliul Județean Suceava (prin președinte), sunt de peste 200 mii lei, și reprezintă plata unor facturi achiziționate de către Consiliul Județean Suceava de la casa de avocatură „Stoica & Asociații” care, începând cu 2018, a apărat în instanță ilegalitățile comise în cadrul proiectului de construirea a gropii de gunoi din Mestecăniș”, se arată în comunicat.

Totodată, se subliniază că, practic, administrația județeană se răzbună pe comunitatea locală din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta, reclamând cheltuieli de judecată în valoare de 203.254,16 lei de la sătenii care au blocat prin mai multe acțiuni în instanță deschiderea gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș.

Principalul opozant al acestui proiect, activistul de mediu ing. Aristide Maxim-Samuilă, cunoscut deja în întreaga țară pentru acțiunile sale din ultimii 13 ani împotriva amplasării unui depozit de deșeuri în Pasul Mestecăniș, a primit cererea de chemare în judecată și are calitatea de intimat-pârât.

„Am fost siderat de această acțiune de intimidare. Sunt chemat în instanță, tot pe bani publici, să decontez financiar alături de alți cinci consăteni pentru faptul că am oprit, cu ajutorul instanțelor de judecată, un dezastru ecologic în Pasul Mestecăniș. De peste 13 ani lupt activ alături de comunitatea locală împotriva construcției gropii de gunoi în pasul Mestecăniș. De peste 8 ani apelez la organele de cercetare penală, instanțele de judecată și instituțiile europene pentru a închide definitiv acest proiect aberant și ilegal. Am fost și sunt profund recunoscător tuturor celor care mi-au și ne-au întins o mână de ajutor în cele mai grele momente ale acestei lupte. Am încredere deplină că organele de cercetare penală și instanțele de judecată ne vor reda liniștea și dreptul la o viață sănătoasă pentru care luptăm fără oprire din 2007”, a declarat Aristide Maxim-Samuilă, cofondator al Asociației Bucovina Curată.

“Dacă nu au reușit să pună pumnul în gură, Consiliul Județean Suceava și președintele acestuia vrea să bage mâna în buzunarul sătenilor, prin obligarea acestora să achite o factură de peste 203 mii lei (200.254,16 lei) pentru incompetența unei instituții publice de a se apăra singură, prin intermediul propriului aparat juridic stufos. Considerăm că acțiunea deschisă de Consiliul Județean la Tribunalul Suceava nu este doar un act de dispreț la adresa cetățenilor, ci și de răzbunare. Este o premieră națională că o administrația județeană – prin președintele consiliului județean – alege să se răzbune în acest mod pe reprezentanții societății civile, cei care au oprit cu ajutorul jurnaliștilor, specialiștilor și instanțelor și organelor de cercetare penală deschiderea acestui proiect aberant și ilegal. Avem încredere în justiție că va respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată și neîntemeiată”, a declarat Marcel Sasu, vicepreședintele Asociației Bucovina Curată.

„Până în prezent, Consiliul Județean Suceava a achiziționat servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Județean Suceava în „dosarul Mestecăniș” de 595.000 lei! Așadar, începând cu 2018, Consiliul Județean Suceava a cheltuit până în prezent peste 100.000 de euro din banii publici ai sucevenilor pentru a angaja casa de avocatură a unui fost ministru al justiției (Valeriu Stoica) să apere în instanță ilegalitățile comise în cadrul proiectului de construirea a gropii de gunoi din Mestecăniș. Acesta este un aspect deosebit de important. La toate evenimentele la care am participat sau pe care le-am organizat de-a lungul timpului, cetățenii din zona montană și sucevenii în general au denunțat aceste cheltuieli nejustificate, iresponsabile și profund imorale. Conform statului de funcții nominal din 2017, Consiliul Județean Suceava avea angajați 9 consilieri juridici în compartimentele de specialitate, din care 4 consilieri în compartimentul de reprezentare în instanțe. Cetățenii vor taxa aceste abuzuri de putere”, a încheiat Daniel Popescu, președintele Asociației Bucovina Curată.

Potrivit comunicatului, având susținerea comunității locale, a altor activiști, juriști, avocați, jurnaliști, Maxim-Samuilă a depus în 2018 și o plângere penală împotriva autorităților locale din Suceava, Iași și Bacău.

„Astfel „Dosarul Mestecăniș” a ajuns în atenția DNA. Acuzațiile au fost structurate pe trei mari capitole: folosirea si prezentarea de informații false la Comisia Europeană, avize și acorduri emise fraudulos, și refuzul abuziv de îndeplinire a obligației legale de comunicare a unor informații de interes public. Ulterior, la data de 20 iulie 2021, Tribunalul Suceava dispus redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 71/P/2019, în vederea reluării cercetărilor cu privire la existența mai multor infracțiuni de abuz în serviciu și fals intelectual în ceea ce privește construcția gropii de gunoi din vârful muntelui Mestecăniș. “Dosarul Mestecăniș” se află în lucru la DNA și în perioada următoare ne așteptăm la vești”, se menționează în comunicat.