Ion Lungu, deranjat că unii călători pasează biletul ce mai are minute neconsumate altora și astfel nu mai cumpără bilet

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că prețul călătoriei cu mijloacele de transport ale TPL este între cele mai mici din țară și că și în aceste condiții unii călători nu cumpără bilet și folosesc bilete cu minute neconsumate primite de la alți călători la coborârea în stație.

Astfel, Ion Lungu spune că prețul biletelor de călătorie în Suceava este mic în comparație cu alte orașe din țară, arătând că doar Iașiul are un preț mai mic, respectiv de trei lei pentru 120 de minute.

„Noi suntem mai bine ca alții. Noi avem trei lei la 100 de minute. La Cluj Napoca este 3 lei la 30 de minute, 6 lei la 60 de minute, Timișoara are 4 lei la 60 de minute, Brașov are 2,5 lei la 50 de minute, Sibiu are trei lei la 60 de minute și Iași 3 lei la 120 de minute”, a spus Ion Lungu.

Lungu s-a arătat deranjat că unii călători care nu au consumat toate minutele de pe bilet, când coboară din autobuz dau biletul altor călători care urcă, iar aceia nu mai cumpără un bilet.

El a spus că este „o realitate” această practică de folosire a unui bilet de mai mulți călători și pune mecanismul pe inventivitatea românului.

„Așa e românul, inventiv”, a adăugat primarul.