Agențiile de turism cer ca anul școlar să înceapă în 18 septembrie, cu o săptămână mai târziu decât propune Ministerul Educației

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a anunțat joi, că în urma consultării tuturor asociațiilor patronale din HORECA și turism, se raliază demersului patronatelor de pe Litoral și din Delta Dunării și solicită ferm Primului Ministru amânarea începerii anului școlar pentru data de 18 septembrie, și nu 11 septembrie, așa cum propune Ministerul Educației.

”Un început al anului școlar plasat în a doua parte a lunii septembrie, în jurul datei de 15 septembrie, sau imediat după, dacă această zi va fi într-o zi de weekend, este de dorit. Și mai important este ca data să nu se schimbe de la an la an, sau de câte ori se schimbă ministrul Educației. Foarte multe familii cu copii își rezervă, în mod tradițional, vacanțele, în prima parte a lunii septembrie. Apelul nostru ține cont de dorința familiilor cu copii, nu neapărat de beneficiile industriei turismului. Ar fi bine ca an de an să avem o dată fixă de începere a anului școlar. Apreciem decalarea vacanțelor de iarnă, în funcție de județe, ceea ce sprijină foarte mult familiile, industria turismului din România și astfel se evită aglomerațiile. Considerăm că nimeni nu are de pierdut, dimpotrivă, dacă anul școlar 2023 va începe luni, 18 septembrie. Familiile cu copii se vor întoarce, odihnite, din concedii, iar elevii vor începe anul școlar așa cum multe generații au fost obișnuite – pe 15 septembrie sau imediat după. Foarte mulți turiști rezervă încă de acum sejururi pentru luna septembrie, atât pentru România, cât și pentru alte destinații, pentru a beneficia de tarife mai scăzute la cazare și de vremea mai blândă. Evident că și structurile de cazare de pe Litoralul românesc (și, implicit, toate serviciile conexe și comunitățile locale) vor marca un punct în plus în lupta pentru extinderea sezonului estival”, a declarat Dumitru Luca, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Structura anului școlar este extrem de importantă pentru strategiile agențiilor de turism și pentru turismul românesc, dar mai ales pentru programarea concediului de către familii. Majoritatea turiștilor rezervă cu mult timp înainte. Ar fi bine să avem o predictibilitate, o dată fixă, și pentru agenții și pentru familii. Pentru destinațiile de sejur, peste 50% dintre clienți sunt familii cu copii, susține ANAT.

Mai mult, se arată că familiile cu copii beneficiază, în primele două săptămâni, și de tarifele scăzute grație ofertelelor speciale disponibile în luna septembrie pentru destinații de vacanță pe litoral, Delta Dunării, sau, desigur, de zile de vacanță în destinații montane, balneare, sau de city break în orașe din România sau din alte destinații turistice.

„ANAT întreabă: câți dintre guvernanții de azi nu au beneficiat, în trecut, de vacanțe, în prima parte a lunii septembrie? Oare nu este păcat să întrerupem o tradiție, cea a concediilor din primele două săptămâni ale lunii septembrie? Cu siguranță că și copiii vor începe altfel anul școlar odihniți și relaxați după o vacanță meritată”, se arată în comunicatul ANAT.