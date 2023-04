Rădăuțeanul Edison Muha, antrenorul clubului CS Hong-Ha Rădăuți-dublu campion european la Qwan Ki Do

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Antrenorul clubului rădăuțean CS Hong-Ha, Edison Muha, a obținut la Campionatul European de Qwan Ki Do desfășurat în week-end la Cottbus în Germania două titluri europene. În cadrul Campionatului European Edison Muha a câștigat titlul european la THAO QUYEN INDIVIDUAL și și-a reconfirmat titlul de Campion European la proba de THAO LO CO VO DAO (arme rare) obținând din nou primul loc. Edison Enrico Eduard Muha este profesor de educație fizică și sport la Școala Gimnazială ,,Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț.

După ce anul trecut s-a clasat pe locul al doilea la Campionatul Mondial la Campionatul European de Qwan Ki Do, ediția a XII-a, desfășurat în orașul Cottbus din Germania a obținut două titluri de campion european la categoria Seniori, probele: tehnica individuală Thao Quyen și tehnica cu arme tradiționale vietnameze Co VO Dao (arme rare). VO SU Edison Muha a mai obținut titlul de Campion European, activitatea sa sportivă la nivel internațional începând în anul 2018, când a urcat pentru prima dată pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european, odată cu participare sa la Campionatul European de Qwan Ki Do din Gandia, Spania.