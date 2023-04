Președintele ATOP Suceava: Am cerut poliției să intensifice controalele camioanelor ucrainene și să sancționeze orice abatere

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Suceava, consilierul județean PNL Tudor Plăcintă, a declarat, joi, în plenul Consiliului Județean Suceava că în ultima ședință a ATOP a cerut Poliției Județene Suceava să intensifice controalele asupra transporturilor de mărfuri pe relația cu Ucraina.

„La ședința ATOP din luna martie chiar am discutat problema camioanelor din Ucraina și a tranzitului prin județul Suceava și le-am cerut celor de la IPJ Suceava să ne prezinte o situație cu privire la controalele efectuate și asupra acestor camioane. Am fost asigurați că nu există nicio diferență în trafic pentru camioanele care tranzitează județul Suceava și vin din Ucraina. Am cerut și am insistat ca aceste controale să fie intensificate și orice abatere care se constată să fie sancționată conform legilor din România”, a spus Plăcintă.

El a menționat că la data respectivă avea și alte informații legate de înmatricularea unor camioane românești în Ucraina, dar că a fost asigurat că nu este un fenomen și că nu se practică așa ceva deocamdată.

„Avem în vedere în continuare discuții pe această temă pentru că vine sezonul de vară când județul va fi și mai aglomerat cu turiști și cu multe autoturisme. Trebuie să asigurăm condiții de trafic la un nivel optim”, a mai spus președintele ATOP Suceava.