Primarul Lungu și-a cerut scuze pentru calvarul din trafic generat de avaria din Burdujeni. El a recunoscut că situația era cunoscută de sâmbătă seara, dar a dat vina pe ACET și pe faptul că avaria s-a suprapus cu minivacanța de 1 Mai

Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-a cerut scuze miercuri pentru calvarul din trafic generat de avaria de la rețelele de apă și canalizare din Burdujeni.

Este pentru a doua oară în mai puțin de o lună când primarul Ion Lungu își cere scuze pentru modul defectuos în care funcționează serviciile municipale, prima dată fiind blocajul generat de neintervenția utilajelor de deszăpezire în urma ninsorilor abundente din prima parte a lunii aprilie.

„Îmi cer scuze sucevenilor în urma disconfortului creat ca urmare a avariei majore de apă și canalizare din zona IRIC din Burdujeni. Am avut și această neșansă. A fost minivacanța de 1 Mai. Am fost de mai multe ori la fața locului, inclusiv sâmbătă în jurul orei 18:00 când s-a oprit circulația pe banda respectivă. Se vedea că e ceva mai deosebit, infiltrații de apă. Am avut discuții și s-a hotărât să intervenim luni. S-a intervenit luni, s-a pus balastru într-o primă fază acolo, dar din păcate, s-a surpat în continuare și era clar că este o infiltrație de apă, de canalizare”, a declarat Ion Lungu.

Primarul a spus că îi pare rău și de accidentul care s-a produs acolo în zonă, dar că șoferul respectivului autovehicul a circulat imprundent de pe o bandă pe alta deși circulația se desfășura îngreunat din cauza gropii din asfalt.

El a mai declarat că marți dimineața a constituit un comandament cu ACET, cu Poliția Locală, cu Poliția Rutieră și că s-au conturat două variante, să repare avaria în cursul zilei sau să intervină în cursul nopții și că a fost aleasă prima variantă.

„Cred că s-a luat o decizie corectă, o decizie radicală, cu devierea traficului. Ca atare, lucrarea a fost finalizată aseară la ora 23: 20”, a spus primarul care a menționat că miercuri seara se va asfalta zona unde s-a intervenit.

Primarul a spus că a discutat cu managerul ACET Suceava să facă un inventar al zonelor vulnerabile din municipiu și să se intervină pentru a se preveni situații asemănătoare.

Întrebat de ce s-a intervenit abia marți în condițiile în care avaria a fost semnalată sâmbătă și a existat o perioadă de trei zile cu trafic redus, Lungu a răspuns că ghinionul a fost că s-a suprapus cu minivacanța de 1 Mai.

„Până la urmă, nu-i problema mea, este problema ACET”, a spus primarul care a recunoscut însă că Primăria Suceava este acționarul majoritar al ACET.