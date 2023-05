Poetul sucevean Constantin Severin, premiat la Festivalul Internațional de Poezie de la Plovdiv

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poetul sucevean Constantin Severin a fost premiat cu premiul „Pe Urmele lui Orfeu” la Festivalul Internațional de Poezie organizat la Plovdiv-Bulgaria.

Constantin Severin a recunoscut că a avut parte de zile de vis într-un oraș fabulos, Plovdiv, capitala culturală și istorică a Bulgariei, în care încă mai bate inima Traciei.

El a spus că au zile sub semnul mitului lui Orfeu și al prieteniei între poeți din diverse țări la Festivalul Internațional de Poezie „Orfeu”, organizat impecabil de poetul Anton Baev la Plovdiv, „oraș în care fiecare colț de stradă e un dar și fiecare clipă e o trăire sublimă”.

Pentru artistul sucevean acest festival s-a încheiat în mod fast, cu Premiul „Pe Urmele lui Orfeu” pentru poemul „Privirea lui Orfeu”, iar Marele Premiu „Orfeu” pentru întreaga activitate a fost decernat renumitului poet bulgar Yordan Velchev.

Privirea lui Orfeu

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din afara lucrurilor

privirea-muzică din inima golului care mișcă stelele și alți aștri

o privire plină de iubire care îți amplifică viața în Paradis și moartea în Infern

privirea care o pierde pe Eurydice pentru a câștiga Cântecul

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din interiorul lucrurilor

privirea-nimfă din inima materiei care hrănește rădăcinile și frunzele

o privire încărcată de toate poveștile noastre luminoase și întunecate

privirea care se sfărâmă în poemul acesta în mii de fluturi înrourați

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din privirea mea

privirea-țesătură în filigran a ființelor și lucrurilor pe care le iubesc

o privire scrijelită de toate bucuriile păcatele și trădările omului

privirea în care Realul și Imaginarul vor fi în veci ființe gemene

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din privirea lui Dumnezeu

privirea-icoană care vindecă rănile sufletului și exaltă Muzica și Textul

o privire ciugulită în afara lumii de îngeri heruvimi și serafimi

privirea din care începe povestea de taină a tuturor lucrurilor

am scris mereu căutând privirea lui Orfeu din inima Cuvântului

privirea-litere de foc din vulcanii nestinși ai condiției umane

o privire de cărți cu foi veline de legende și mituri incandescente

o privire care își rescrie învierea atunci când îl vede pe Dumnezeu

Suceava, 1 decembrie 2022

The Gaze of Orpheus

I’ve always written looking for Orpheus’s gaze outside of things

the gaze-music in the heart of the void that moves the stars and planets

a gaze full of love that magnifies your life in Paradise and death in Hell

the gaze that loses Eurydice to win the Song

I’ve always written looking for Orpheus’ gaze inside things

the gaze in the heart of matter that nourishes roots and leaves

a gaze laden with all our light and dark stories

the gaze that shatters in this poem into a thousand dewy butterflies

I’ve always written looking for Orpheus’ gaze in my gaze

the filigree gaze of the beings and things I love

a gaze engraved with all the joys sins and betrayals of man

the gaze in which the Real and the Imaginary will forever be twin beings

I have always written looking for the gaze of Orpheus in the gaze of God

the gaze-icon that heals the soul’s wounds and exalts Music and Text

a gaze pecked out of the world by angels cherubims and seraphims

the gaze from which the mystery story of all things begins

I have always written seeking Orpheus’ gaze from the heart of the Word

the fire-light gaze from the unextinguished volcanoes of the human condition

a gaze of vellum-bound books of incandescent legends and myths

a gaze that rewrites its resurrection when it sees God

Suceava, December 1, 2022