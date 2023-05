Sucevenii acuzați că cereau taxă de protecție transportatorilor ucraineni de pe Aeroportul Suceava, puși în libertate de Tribunalul Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cei patru suceveni reținuți, joi seara, de procurorii DIICOT Suceava într-un caz de șantaj și percepere de taxă de protecție unor transportatori de persoane ucraineni care preluau pasageri de pe Aeroportul Suceava au fost puși în libertate de Tribunalul Suceava.

Instanța sucevenă i-a plasat pe cei patru sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit DIICOT Suceava în cursul anului 2022, pe raza județului Suceava, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în prezent, în scopul obținerii unor importante sume de bani din comiterea infracțiunii de șantaj împotriva unor cetățeni ucraineni.

Grupul infracțional organizat a identificat persoanele vătămate din rândul transportatorilor de cetățenie ucraineană, pe care le-a constrâns să plătească periodic o „taxă de protecție”, persoanele șantajate fiind convinse că pot desfășura pe teritoriul județului Suceava activități de transport de persoane pe traseul Cernăuți (Ucraina) – Aeroportul Internațional „Ștefan Cel Mare” Suceava doar dacă plătesc această „taxă”.

Pentru a determina persoanele vătămate să plătească sumele de bani, grupul infracțional a recurs la amenințarea cu acte de violență, la întrebuințarea de acte de lovire sau alte violențe, la efectuarea de sesizări ale organelor competente cu privire la faptul că cetățeni ucraineni efectuează, fără drept, transport de persoane.

De asemenea, pentru controla activitatea desfășurată de transportatori, cel puțin un membru al grupului infracțional organizat se deplasa în zona aeroportului în intervalele de timp în care aterizau sau decolau curse aeriene internaționale.

În această modalitate, grupul infracțional organizat a obținut aproximativ 10.000 de euro pe lună de la transportatorii ucraineni.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au fost conduse, în vederea audierii, 4 persoane, care au fost ulterior reținute și prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Minuta instanței:

„În temeiul art. 227 alin.1 Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava faţă de inculpaţii COROCĂESCU DUMITRU, COROCĂESCU ALINA-IONELA, BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ şi BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN şi dispune punerea, de îndată, în libertate a acestora, dacă nu sunt arestaţi, reţinuţi sau deţinuţi în altă cauză. 1. În baza art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 al. 1, 3 şi 4 lit. b Cod procedură penală corob. cu art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 al. 1 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul COROCĂESCU DUMITRU , pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la 24.07.2023, inclusiv, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. și șantaj în formă continuată, prev. de art. 207 alin. 1 ?i alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul COROCĂESCU DUMITRU, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să informeze, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT – S.T. Suceava sau organul în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale – organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat. Conform art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, inculpatul COROCĂESCU DUMITRU, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor de urmărire penală; b) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi inculpaţi BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ şi BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, precum și cu numiţii COJOCAR LAURENȚIU, PAVLIŞIN ARTUR, ONILĂ PETRU, ONOFREICIUC ILIE, ŞTEFANESA GHEORGHE, GOLOVACI ILIE, PANCHUK VASYL, CREFELEANU LAURENȚIU, FECIORU MARIUS-COSTEL, STRUȚ EDUARD (ZIS EDI), OSTAFICHUK MAKSYM (ZIS MAXIM), COJOCAR GHEORGHE (ZIS GRIȘA), SOLETSKYI OLEKSANDR, TANASIICHUK VASYL (ZIS VASEA), LAKHMAN VALERII (ZIS VITALIC), VANZURYAK OLEKSANDR (ZIS SAȘA) şi MAKSYMCHUK OLEKSANDR. În baza art. 215 alin. 3 şi 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate, se poate lua faţă de acesta măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, organele de poliţie având obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus. Conform art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, măsura va fi comunicată inculpatului, I.P.J. Suceava, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. 2. În baza art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 al. 1, 3 şi 4 lit. b Cod procedură penală corob. cu art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 al. 1 Cod procedură penală dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata COROCĂESCU ALINA-IONELA, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la 24.07.2023, inclusiv, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. și șantaj în formă continuată, prev. de art. 207 alin. 1 și alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, inculpata COROCĂESCU ALINA-IONELA, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să informeze, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT – S.T. Suceava sau organul în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale – organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat. Conform art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, inculpata COROCĂESCU ALINA-IONELA, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor de urmărire penală; b) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi inculpaţi BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ şi BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, precum și cu numiţii COJOCAR LAURENȚIU, PAVLIŞIN ARTUR, ONILĂ PETRU, ONOFREICIUC ILIE, ŞTEFANESA GHEORGHE, GOLOVACI ILIE, PANCHUK VASYL, CREFELEANU LAURENȚIU, FECIORU MARIUS-COSTEL, STRUȚ EDUARD (ZIS EDI), OSTAFICHUK MAKSYM (ZIS MAXIM), COJOCAR GHEORGHE (ZIS GRIȘA), SOLETSKYI OLEKSANDR, TANASIICHUK VASYL (ZIS VASEA), LAKHMAN VALERII (ZIS VITALIC), VANZURYAK OLEKSANDR (ZIS SAȘA) şi MAKSYMCHUK OLEKSANDR. În baza art. 215 alin. 3 şi 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate, se poate lua faţă de aceasta măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, organele de poliţie având obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus. Conform art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, măsura va fi comunicată inculpatei, I.P.J. Suceava, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpata, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. 3. În baza art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 al. 1, 3 şi 4 lit. b Cod procedură penală corob. cu art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 al. 1 Cod procedură penală dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ (zis Codruț), pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la 24.07.2023, inclusiv, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. și șantaj în formă continuată, prev. de art. 207 alin. 1 ?i alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să informeze, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT – S.T. Suceava sau organul în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale – organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat. Conform art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, inculpatul BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor de urmărire penală; b) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi inculpaţi COROCĂESCU DUMITRU, COROCĂESCU ALINA-IONELA şi BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, precum și cu numiţii COJOCAR LAURENȚIU, PAVLIŞIN ARTUR, ONILĂ PETRU, ONOFREICIUC ILIE, ŞTEFANESA GHEORGHE, GOLOVACI ILIE, PANCHUK VASYL, CREFELEANU LAURENȚIU, FECIORU MARIUS-COSTEL, STRUȚ EDUARD (ZIS EDI), OSTAFICHUK MAKSYM (ZIS MAXIM), COJOCAR GHEORGHE (ZIS GRIȘA), SOLETSKYI OLEKSANDR, TANASIICHUK VASYL (ZIS VASEA), LAKHMAN VALERII (ZIS VITALIC), VANZURYAK OLEKSANDR (ZIS SAȘA) şi MAKSYMCHUK OLEKSANDR. În baza art. 215 alin. 3 şi 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate, se poate lua faţă de aceasta măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, organele de poliţie având obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus. Conform art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, măsura va fi comunicată inculpatului, I.P.J. Suceava, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. 4. În baza art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 al. 1, 3 şi 4 lit. b Cod procedură penală corob. cu art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 al. 1 Cod procedură penală dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la 24.07.2023, inclusiv, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. și șantaj în formă continuată, prev. de art. 207 alin. 1 și alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să informeze, de îndată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT – S.T. Suceava sau organul în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale – organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat. Conform art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, inculpatul BÂRLESCU VIRGIL-IULIAN, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor de urmărire penală; b) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi inculpaţi COROCĂESCU DUMITRU, COROCĂESCU ALINA-IONELA şi BUTNAR PETRU-CODRIȚĂ, precum și cu numiţii COJOCAR LAURENȚIU, PAVLIŞIN ARTUR, ONILĂ PETRU, ONOFREICIUC ILIE, ŞTEFANESA GHEORGHE, GOLOVACI ILIE, PANCHUK VASYL, CREFELEANU LAURENȚIU, FECIORU MARIUS-COSTEL, STRUȚ EDUARD (ZIS EDI), OSTAFICHUK MAKSYM (ZIS MAXIM), COJOCAR GHEORGHE (ZIS GRIȘA), SOLETSKYI OLEKSANDR, TANASIICHUK VASYL (ZIS VASEA), LAKHMAN VALERII (ZIS VITALIC), VANZURYAK OLEKSANDR (ZIS SAȘA) şi MAKSYMCHUK OLEKSANDR. În baza art. 215 alin. 3 şi 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate, se poate lua faţă de aceasta măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, organele de poliţie având obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus. Conform art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, măsura va fi comunicată inculpatului, I.P.J. Suceava, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror.