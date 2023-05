5 modalități pentru a îmbunătăți performanța sexuală

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Libidoul sau apetitul sexual variază în mod natural între indivizi. Dacă o persoană dorește să-și stimuleze libidoul, poate încerca o serie de metode naturale eficiente.

Anxietatea, situațiile foarte stresante, dificultățile în relațiile romantice, problemele de sănătate și vârsta pot afecta libidoul. În timp ce un apetit sexual scăzut nu este neapărat o situație problematică, aceasta poate afecta relațiile și stima de sine.

De aceea, acest articol examinează unele dintre cele mai bune moduri în care atât persoanele de gen masculin, cât și cele de gen feminin, îți pot crește libidoul apelând la următoarele metode.

1. Gestionează-ți anxietatea

Nivelurile ridicate de anxietate sunt o barieră comună în calea funcționării sexuale optime. Acestea pot fi provocate din cauza stresului din viața de zi cu zi sau asociat aspectelor sexuale.

Persoanele cu un program de lucru intens și responsabilități peste măsură se pot simți mai obosite și, ca urmare, au o dorință sexuală mai scăzută.

Dacă acesta este și cazul tău, poți lua mai multe măsuri pentru a gestiona anxietatea și a îmbunătăți sănătatea mentală, inclusiv (1):

Odihnește-te suficient (7-8 ore în fiecare noapte);

Fă-ți timp pentru hobby-urile preferate;

Adoptă o dietă echilibrată și hrănitoare;

Încearcă să-ți îmbunătățești relațiile;

Adresează-te unui psihoterapeut.

2. Menține o greutate optimă

Unii oameni de știință asociază obezitatea cu un libido scăzut (2). Acest lucru se poate datora factorilor hormonali, cum ar fi concentrațiile scăzute de testosteron.

Prin urmare, menținerea unei greutăți corporale optime poate îmbunătăți apetitul sexual al unei persoane, atât fizic, cât și psihologic. Încorporarea unei diete sănătoase și echilibrate și antrenamentele fizice regulate pot ajuta la realizarea acestui lucru, precum și la creșterea nivelului general de energie.

3. Încearcă suplimente alimentare și alte remedii naturale

De mulți ani, oamenii au apelat la suplimentele alimentare pentru potență sexuală și la alte afrodiziace naturale pentru a ajuta la stimularea libidoului și a performanței sexuale în general.

Chiar dacă există date limitate, studiile de specialitate afirmă că următoarele remedii pe bază de plante pot îmbunătăți funcția sexuală (3):

Gingko;

Ginseng;

Cafeină.

Adresează-te medicului dacă vrei să iei suplimente alimentare pentru potență sexuală sau alte remedii naturale. Unele dintre acestea pot interfera cu tratamentele medicamentoase existente.

4. Renunță la obiceiurile nesănătoase

Obiceiurile pe care te bazezi pentru a te relaxa după o zi lungă, cum ar fi consumul de alcool și fumatul, ar putea dăuna performanței sexuale.

Fumatul îngustează vasele de sânge, crescând riscul de impotență. Renunțarea completă la fumat este unul dintre cei mai importanți pași pe care persoanele de gen masculin îl pot face pentru un libido crescut.

Înlocuirea acestor obiceiuri cu unele mai sănătoase, cum ar fi exercițiile fizice și consumul de alimente nutritive, te pot ajuta să-ți stimulezi sănătatea sexuală.

5. Încearcă terapia sexuală

Dorința sexuală este complexă, având atât componente psihologice, cât și fizice. Chiar și atunci când o persoană suferă de o afecțiune care afectează libidoul, cum ar fi diabetul, îmbunătățirea răspunsului emoțional și psihologic poate spori apetitul sexual.

Terapia este o strategie eficientă pentru creșterea libidoului. Aceasta poate ajuta la abordarea opiniilor negative și blocajelor despre sex, stimă de sine și alte cauze secundare, cum ar fi depresia și anxietatea.

Un libido scăzut îți poate afecta calitatea vieții, dar nu înseamnă că nu există o modalitate prin care poți controla acest lucru. Ba mai mult, există chiar 5 metode pe care le poți implementa pentru performanța ta sexuală! (B.L.)

Surse de informare:

(1) Villines, Z. (2023). 10 ways to boost libido. Medically Reviewed by CST, LCSW, Ph.D. Brito, J. How to boost libido: 10 natural methods for males and females (medicalnewstoday.com)

(2) Stokes, V.J., Andreson, R.A. & George, J.T. (2015). How does obesity affect fertility in men – and what are the treatment options? Clinical endocrinology. How does obesity affect fertility in men – and what are the treatment options? – PubMed (nih.gov)

(3) West, E. & Krychman, M. (2015). Natural Aphrodisiacs – A Review of Selected Sexual Enhancers. Sexual Medicine Reviews. Natural Aphrodisiacs-A Review of Selected Sexual Enhancers – PubMed (nih.gov)