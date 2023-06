Flutur, din Cetatea de Scaun: Rădăcina capitalelor acestui neam vine cam de pe aici, că vorbim de Siret, de Baia, de Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sâmbătă, după slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei oficiată în Cetatea de Scaun a Sucevei de PS Damaschin, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților că Cetatea de Scaun rămâne la fel de importantă ca atunci când era capitala Moldovei.

El a arătat că este obligația actualei generații să pomenească înaintașii, de la Bogdan, Dragoș, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, până la Alexandru Lăpușneanu, Vasile Lupu și terminând cu Alexandru Ioan Cuza.

„Doamne, câte nume, cât de repede au trecut anii și ce a rămas în urmă?!”, a spus Flutur.

El a arătat că această slujbă de pomenire e făcută anual în Cetatea de Scaun a Sucevei care a fost 200 de ani capitala Moldovei.

„Eu am mai spus-o și am mai spus multe lucruri curajoase din această cetate. Unele dintre ele s-au lăsat cu ușoare supărări, dar am fost iertat repede”, a spus Flutur care a făcut referire la declarația făcută în urmă cu un an când și-a exprimat încrederea că la Suceava va fi reînființată mitropolia.

„Spun așa aici: că vorbim de Siret, de Baia, de Suceava, e că aici am avut capitală. Apoi s-a dus la Iași și mai departe spre București. Deci rădăcina capitalelor acestui neam vine cam de pe aici. Aici este rădăcina acestor capitale. O spun cu prietenie și să fie bine înțeles pentru că acum, când Basarabia trece prin momente grele, o vorbă și un salut din Cetatea lui Ștefan de încurajare că suntem alături și că trebuie să conteze pe noi înseamnă mult”, a spus președintele Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că își dorește foarte mult să se materializeze „Drumul lui Ștefan cel Mare” care să includă toate ctitoriile ștefaniene care să includă și Cetatea Albă, Hotin, Orhei sau Soroca.

El a mai arătat că așa cum mănăstirile din Bucovina sunt ca un magnet care atrag credincioși și turiști, la fel și Cetatea de Scaun a Sucevei a devenit un magnet pentru atragerea de turiști, având peste 200.000 de vizitatori în fiecare an și a amintit că se vor face noi lucrări de reabilitare a monumentului.

„Cetatea de Scaun a devenit un loc, o tribună, de unde foarte mulți doresc să transmită mesaje. Când ai un eveniment la Suceava unde te duci? Prima dată la Cetatea de Scaun”, a spus Flutur.

Primarul Ion Lungu a spus la rândul său că pomenirea domnitorilor este un act de patriotism

„Avem această obligație morală să-i pomenim pe cei care ne-au lăsat o istorie atât de bogată, ne-au lăsat o cetate atât de frumoasă. Suntem invidiați la nivel de țară când spui de Cetatea lui Ștefan cel Mare. Avem această obligație morală să protejăm această cetate să o predăm generațiilor viitoare”, a spus Ion Lungu care consideră că e important ca din ce în ce mai mulți tineri să ducă mai departe istoria acestor meleaguri.