Poliția Suceava: Niciun incident major la festivalul „Deep in the Forest” ca urmare a măsurilor luate de organizatori și a prezenței numeroase a forțelor de ordine. Un bărbat care venea „încălzit” la festival a fost oprit în trafic

Poliția Județeană Suceava a constatat că festivalul de muzică „Deep in the Forest” organizat în week-end la Corlata s-a desfășurat fără să existe incidente majore ca urmare a măsurilor optime luate de organizatorii evenimentului, dar și datorită prezenței numeroase a forțelor de ordine.

Pentru menținerea ordinii și liniștii publice dar și în vederea prevenirii consumului de substanțe interzise, polițiștii și jandarmii suceveni au dispus măsuri sporite de siguranță, fiind mobilizați circa 100 de polițiști și jandarmi în cele două zile de spectacole.

În plus, polițiști din cadrul structurilor de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri dar și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog Suceava și Agenției împotriva Traficului de Persoane Suceava au fost prezenți la locația de desfășurare, iar polițiștii rutieri au organizat acțiuni în zona adiacentă și pe rutele rutiere care converg către localitatea Corlata unde s-a organizat Festivalul Deep in the Forest.

De menționat este că șase echipaje canine de intervenție și pentru depistarea substanțelor interzise ale poliției jandarmeriei, dar și poliției de frontieră au fost prezente în zonele în care s-au desfășurat activitățile cu aflux sporit de persoane.

De asemenea, în zona locației de desfășurare, dar și pe rutele care converg spre localitatea Corlata, polițiștii rutieri au acționat cu 4 aparate DruggerDrugtest 5000 și cu 12 aparate etilotest și etilometru.

„Prezența numeroasă și activă a forțelor de ordine, dar și măsurile optime dispuse de către organizatorii evenimentului au dus ca după două zile de distracție intensă să nu se înregistreze niciun incident major, nefiind sesizate fapte cu violență, infracțiuni contra patrimoniului, acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, acte de vandalism sau situații de victimizare ca urmare a consumului de alcool, sau substanțe interzise. Este un rezultat ce conturează și subliniază o stare de normalitate socială, evidențiată de un parteneriat instituțional și public – privat bazat pe cooperare și respectarea legalității”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu.

De subliniat este că polițiștii au reușit la timp identificarea pe o rută rutieră adiacentă zone de desfășurare și a unui șofer băut, întocmind dosar penal.

Astfel, un bărbat de 33 de ani care era „încălzit” pentru festival, nu a mai ajuns să asculte artiștii favoriți.

El a fost oprit în trafic în centrul comunei Drăgoiești în timp ce se deplasa cu un autoturism către locația de desfășurare a evenimentului.

Șoferul emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul Drager Alcotest, rezultând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului în vederea prelevării de probe biologice de sânge.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.