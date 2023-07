Cușnir către Ion Lungu: Ați mărit taxele sucevenilor ca să dați mai mulți bani aiurea la evenimente ca Festivalul Plăcintelor. Lungu: Acest festival are segmentul lui de oameni

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alocarea unei sume de 40.000 de lei din bugetul municipiului Suceava unei asociații din comuna Șcheia care ar urma să organizeze în data de 8 septembrie Festivalul Plăcintelor în zona Cetății de Scaun a Sucevei a generat ample dezbateri în Consiliul Local Suceava.

Inițiatorul, primarul Ion Lungu, a spus că organizatorul Festivalului Plăcintelor a cerut 70.000 de lei de la bugetul local, dar că el a decis să le dea doar 40.000 de lei și că speră că va avea mai mult succes întrucât este organizat în data de 8 septembrie.

Consilierul local PSD Dan Ioan Cușnir i-a reproșat primarului că aruncă cu banii sucevenilor cărora li s-au mărit taxele și impozitele

„Taxele și impozitele sucevenilor au crescut și la fel au crescut și banii dați aiurea pentru niște festivaluri. Anul trecut le-ați dat 25.000 de lei și știți că a fost lamentabil ce s-a întâmplat la festivalul plăcintelor. Standurile de acolo nu aveau legătură cu plăcintele. Eu speram că nu veți mai avea curajul să veniți și anul acesta să finanțați un lucru care anul trecut a fost lamentabil. Nu știu cum aveți curajul să veniți în fața Consiliului Local cu așa ceva mai ales că v-am atras atenția într-o ședință că organizatorii din Șcheia ai acestui festival au primit 25.000 de lei din banii sucevenilor, organizatorul s-a înscris în PNL a doua zi. Anul acesta le dați 40.000 de lei. Le vin și neamurile în PNL sau care e negocierea pe care ați avut-o?”, a spus Dan Ioan Cușnir.

El s-a întrebat dacă oricine inventează un festival primește finanțare din banii sucevenilor.

„Urmează Festivalul Melcilor, Festivalul Strigăturilor în horă Oacaca, oacaca și tot așa. Ca inițiator, trebuia să vă dați seama că expresia „La plăcinte înainte!” în limba română are sens peiorativ. „La plăcinte înainte!” se adresează celor care nu au chef de muncă.Cum puteți veni în fața Consiliului Local cu așa ceva?”, a mai întrebat Cușnir.

Ion Lungu a răspuns că acest festival are segmentul lui de oameni.

„ Cum Simfonii de Toamnă are segmentul lui, așa și acest festival. S-a dat anul trecut titlul de cea mai mare plăcintă. A fost concurs de plăcinte. Acest festival este iubit de un număr de suceveni. Pot fi de acord cu organizatorii că nu a fost făcut la momentul potrivit, în noiembrie. Cred că acum de Sf. Maria e mai potrivit”, a răspuns primarul.

Consilierul local USR Lorena Buburuzan l-a întrebat pe primar dacă analizele de după festival vor include și obiectivele atinse prin finanțare, dar acesta a răspuns că nu sunt prevăzute asemenea indicatori.

Consilierul local PSD Gabriel Buciag a arătat că în Republica Moldova se fac poate cele mai bune plăcinte, dar că nu a auzit să se facă și un festival al plăcintelor în schimb la Suceava se finanțează din banii sucevenilor un festival al plăcintelor fără plăcinte.

„ De fapt se face un festival în care sunt aduși aceeași artiști pe care oamenii îi cunosc și îi văd ba la Zilele Sucevei, ba la nu știu ce eveniment, nu aduce turiști și nici nu crește potențialul nostru”, a spus consilierul local.

El a mai spus că se tot organizează evenimente la Cetatea de Scaun care însă nu are o parcare amenajată corespunzător, nu are asigurate toalete pentru asemenea evenimente ceea ce arată că nu există un minim necesar pentru turiști.

Consilierul local PNL Mihai Flutur a arătat că orice festival la început are și probleme, dar și-a exprimat încrederea că va crește de la an la an.

Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” și trei abțineri.