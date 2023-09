Directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis anul școlar cu optimism și încredere în potențialul elevilor care au demonstrat continuu excelența lor în diverse domenii

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, Dan Popescu, a transmis la deschiderea anului școlar că principalul deziderat în noul an școlar este atingerea excelenței în educație.

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a deschis porțile pentru al 164-lea an școlar consecutiv, marcând astfel o tradiție de excelență educațională și performanță constantă. Școala a adunat în ultimul an rezultate impresionante și se așteaptă ca elevii să continue să se evidențieze și în noul an.

La ceremonia de deschidere, profesorul Dan Popescu, directorul colegiului, a subliniat importanța excelenței în educație, amintind cu mândrie de rezultatele obținute de elevi în anul școlar precedent. Toți cei 823 de elevi, cu accent pe cei 156 de gimnaziști, au promovat cu succes anul școlar 2022-2023, evidențiind devotamentul și angajamentul lor pentru învățare.

Un moment deosebit a fost rezultatul obținut la examenul de evaluare națională, unde elevii clasei a VIII-a au ocupat locul 22 din 5648 de unități școlare în topul național, cu elevi precum Daria Crăciun, David Fetcu și Sabrina Macoveiciuc obținând rezultate excepționale. De asemenea, la examenul de bacalaureat, colegiul s-a situat pe poziția a XXIX-a în clasamentul național general, iar elevii au continuat tradiția de a fi acceptați în universități de prestigiu din întreaga lume.

Cea mai strălucitoare realizare a anului școlar a fost Gala Olimpicilor Ștefaniști, ediția 2023, unde 95 de elevi care au participat la competiții naționale și internaționale au obținut Diploma de Excelență a colegiului. Acest succes a fost salutat și apreciat de sponsorul tradițional al evenimentului, S.C. Tehnoworld S.A. Fălticeni.

Un alt moment important a fost acordarea titlului „Elevul Ștefanist al anului școlar 2022-2023” către doi performeri olimpici cu multiple distincții la matematică, informatică, astronomie și astrofizică, David Palaghianu și Rareș Aurel Poinaru.

Colegiul continuă să sprijine performanța în matematică, oferind burse „Profesor Gheorghe Marchitan” pentru rezultatele excepționale la această disciplină. De asemenea, bursieri au fost desemnați Magda Iulia Popa, Paul Burcă, Șerban Orza și Cristina-Maria Popa.

Începerea noului an școlar este întâmpinată cu optimism și încredere în potențialul elevilor, care au demonstrat continuu excelența lor în diverse domenii, de la știință și tehnologie la cultură și sport.

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” reafirmă astfel angajamentul său de a oferi educație de cea mai înaltă calitate și de a forma lideri pentru viitor, inspirând excelența în fiecare aspect al vieții școlare.