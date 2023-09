Ucraineanul care provocat accidentul cu un mort și doi răniți de la Ipotești condamnat la 2 ani și cinci luni de închisoare și plata a 130.000 de lei despăgubiri pentru SJU Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Judecătoria Suceava a decis, joi, condamnarea ucraineanului Lutytskyi Ruslan care a provocat în vara anului trecut un accident cu un mort și doi răniți la Ipotești, la 2 ani și cinci luni de închisoare și plata de despăgubiri SJU Suceava de 130.000 de lei reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru persoanele vătămate.

Decizia Judecătoriei Suceava poate fi apelată în termen de 10 zile de la comunicare

Reamintim că în data de 4 iunie 2023 un bărbat de 42 de ani din Ipotești circula regulamentar, pe DJ 208 A din Ipotești la volanul unui autoturism Dacia Logan și a efectuat un viraj la dreapta spre poarta locuinței sale când mașina sa a fost lovită puternic de un autoturism Mitsubishi Outlander condus de un ucrainean de 30 de ani.

Poliția a stabilit că ucraineanul care circula pe un drum în aliniament, a intrat în depășirea unui autoturism Ford Focus, care se deplasa în fața sa în aceeași direcție de mers, după care a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia Logan, condus regulamentar din sensul opus de mers.

În urma coliziunii cu autoturismul marca Dacia Logan, a fost proiectat în gardul locuinței sale, după care s-a oprit pe acostamentul neconsolidat situat pe partea dreaptă, avand în vedere direcția sa de deplasare.

În urma impactului au fost răniți cei doi șoferi și pasagerii din cele două mașini.

Cel mai grav a fost rănit șoferul din Dacia Logan care a fost transportat în comă la SJU Suceava și a fost internat la Chirurgie ATI, iar ulterior a murit.

Șoferul ucrainean, Ruslan Lutytskyi, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiindu-i recoltate două mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind 2,17 mg/l alcool pur în sânge.

El a fost trimis în judecată sub control judiciar, iar Judecătoria Suceava s-a pronunțat joi, 21 septembrie 2023

Solutia pe scurt: În baza art.5 C.pen., constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare la data comiterii infracţiunii, anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 213/2023, publicată în Monitorul Oficial nr.629/10.07.2023. I.În baza art. 192 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod pr.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă inculpatul Lutytskyi Ruslan, la pedeapsa de 1 ( unu) an şi 9 ( nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” (victimă Hostiuc Cătălin Ionuţ – faptă din 04.06.2022). În baza art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului Lutytskyi Ruslan pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pe o durată de 2 ani, ce se va executa, în condiţiile art.68 alin.1 lit.c Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului Lutytskyi Ruslan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, ce se va executa în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. II.În baza art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Lutytskyi Ruslan, la pedeapsa de 1 ( unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin.1 C.pen. (faptă din 04.06.2022). În baza art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pe o durată de 2 ani, ce se va executa, în condiţiile art.68 alin.1 lit.c Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), i) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, ce se va executa în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. III.În baza art. 196 alin.1 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul Lutytski Ruslan, la pedeapsa de 6 ( şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă ( persoane vătămate Hostiuc Viorica şi Hostiuc Larisa Ariana – faptă din 04.06.2022). În baza art. 38 alin. 2 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta ( de 1 an şi 9 luni, 1 an şi 6 luni şi 6 luni închisoare) şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 9 luni închisoare, la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse ( 8 luni), urmând ca inculpatul Lutytskyi Ruslan să execute pedeapsa rezultantă de 2 ( doi) ani şi 5 ( cinci) luni închisoare în regim de detenţie. În temeiul art. 45 alin. 1, 3 Cod penal raportat la art. 67 alin 1 din Codul penal, cu referire la art. 66 alin. 1 lit.a,b, i Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pe o durată de 2 ani, ce se va executa, în condiţiile art.68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit.a, b, i din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, pedeapsă ce se ca executa conform art.65 alin.3 Cod penal. În baza art. 404 alin.4 lit. a C.p.p rap. la art. 72 alin.1 C.pen. deduce din pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 5 luni închisoare, perioada reţinerii şi a arestării preventive din data de 07.06.2022 – 13.07.2022 inclusiv. În baza art. 404 alin.4 lit. b C.p.p rap. la art. 399 alin.1 şi 4 C.p.p, cu referire la art. 242 alin.1 C.p.p, respinge ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpat. În baza art. 404 alin.4 lit. b C.p.p rap. la art. 399 alin.1 şi 4 C.p.p menţine ca legală şi temeinică măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul Lutyskyi Ruslan, cu toate obligaţiile instituite prin Încheierea din data de 26.07.2023 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr.11964/314/2022*/a3. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Lutytskyi Ruslan în vederea introducerii profilului genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art.5 alin.5 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic. În baza art. 397 C.p.p ia act că persoanele vătămate Hostiuc Viorica şi Hostiuc Larisa Ariana nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art. 397 alin. 1 Cod pr.pen., art. 19, art. 25 alin. 1 Cod pr.pen., rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1371 alin. 1, art. 1381 Cod Civil rap. la art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava şi, în consecinţă: Obligă inculpatul Lutytskyi Ruslan la plata sumei de 130.693,92 lei către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava, reprezentând contravaloarea spitalizării aferente victimei Hostiuc Cătălin Ionuţ şi a persoanelor vătămate Hostiuc Larisa şi Hostiuc Viorica. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin.1 C.pen., obligă inculpatul Lutytskyi Ruslan la plata sumei de 9.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 7.000 lei este aferentă fazei de urmărire penală, iar suma de 2000 lei este aferentă fazei de judecată. În baza art. 275 alin.6 C.p.p onorariul interpretului de limbă ucraineană, Fraseniuc Eusebie, în cuantum de 293,48 lei, conform facturii fiscale nr.39/11.09.2023, va rămâne în sarcina statului, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 21.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 C.p.p.