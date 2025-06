Poliția Română: Dosarul privind gruparea infracțională coordonată de un consilier județean sucevean pentru evaziune fiscală prin comerț cu material lemnos are legătură cu perchezițiile din septembrie 2022

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 43 de persoane fizice și o persoană juridică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și transport cu orice mijloace de transport al materialului lemnos, în volum de peste 10 m.c., neînsoțite de documente specifice de transport. De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 15 milioane de lei, 2 persoane sunt cercetate sub control judiciar pe cauțiune, iar 14 sub control judiciar.

Potrivit Poliției Române, în anul 2021, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea mai multor infracțiuni în domeniul comerțului cu material lemnos.

Astfel, la data de 28 septembrie 2022, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a pus în aplicare 73 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme, dar și la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională.

În urma administrării unui complex ansamblu probatoriu, a reieșit că trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat ce ar fi acționat coordonat, în intervalul martie 2018 – septembrie 2022, iar alte persoane ar fi aderat și ar fi sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.

În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea.

În conivență cu beneficiarii, cheresteaua ar fi fost transportată, livrată și valorificată, pe teritoriul României, fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.

În cauză au fost identificate operațiuni de livrare și comercializare de material lemnos tip cherestea, în cantitate totală de peste 23.000 metri cubi, din care aproximativ 13.000 de metri cubi de cherestea a fost comercializată fără întocmirea de documente justificative (facturi și avize de însoțire a materialului lemnos).

Astfel, beneficiarii materialului lemnos ar fi efectuat plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente.

În esență, s-ar fi procedat la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.

În cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 43 de persoane fizice și o persoană juridică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, transportul cu orice mijloace de transport al materialului lemnos, în volum de peste 10 m.c., neînsoțite de documente specifice de transport, complicitate la infracțiunea de transportul cu orice mijloace de transport al materialului lemnos, în volum de peste 10 m.c., neînsoțite de documente specifice de transport.

Astfel, la data de 16 iunie 2025, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Arad, Brăila, Bacău, Botoșani, Constanța, Suceava și Tulcea, precum și cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, grupările mobile Bacău și Constanța, au pus în executare mandate de aducere pentru 33 de persoane care au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv la sediile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în vederea desfășurării activităților de urmărire penală.

În vederea reparării și recuperării prejudiciului, efectiv și accesoriu, produs bugetului consolidat de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), acestea fiind aplicate asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea a 12 persoane fizice și a unei societăți comerciale-parte responsabilă civilmente, evaluate estimativ la valoarea totală de aproximativ 6.500.000 de lei și asupra unor bunuri mobile (autoturisme, autoutilitare și remorci) aflate în proprietatea a 9 persoane fizice și a trei societăți comerciale-părți responsabile civilmente, evaluate estimativ la valoarea totală de aproximativ 2.000.000 de lei.

Totodată, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei totale de 7.215.718 lei, acestea fiind aplicate efectiv asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea unei persoane cercetate – societate comercială, evaluate estimativ la valoarea totală de aproximativ 3.000.000 de lei și asupra unor bunuri mobile (autoturisme, autoutilitare și remorci) aflate în proprietatea unei persoane – societate comercială și a unei persoane fizice, evaluate estimativ la valoarea totală de aproximativ 4.000.000 de lei.

Menționăm că, printre bunurile mobile asupra cărora au fost aplicate măsurile asigurătorii, au fost vizate și 7 autoturisme cu valori cuprinse între 15.000 și 80.000 de euro.

În cauză au fost dispuse 16 măsuri preventive, respectiv control judiciar pe cauțiune față de două dintre persoanele cercetate și control judiciar față de alte 14 persoane.

Până în prezent, administrarea probatoriului în cauză s-a realizat de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Ordine Publică – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol și Institutul Național de Criminalistică, beneficiind de sprijinul Serviciului Tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Activitățile de cercetare penală continuă, în vederea completării probatoriului, a reparării și recuperării pagubei produse bugetului consolidat de stat și a tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit aceste infracțiuni.

În acest dosar Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, ar fi unul din liderii grupării infracționale, iar în jurul lui s-ar învârti întregul mecanism evazionist, potrivit surselor G4Media.ro.

Reamintim că în județul Suceava au fost făcute în 28 septembrie 2022 un număr de 85 de percheziții domiciliare, 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale în două cauze penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare. În urma cercetărilor a rezultat faptul că două grupări constituite pe raza județului Suceava controlează un număr de 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, prin intermediul cărora, din 2019, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic ce ar consta în evidențierea fiscală parțială/neevidențierea tranzacțiilor cu ocazia comercializării de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București.

Ulterior un agent de poliție judiciară din IGPR ar fi cerut șpagă de 300.000 de euro de la un om de afaceri sucevean din Bogdănești.

Astfel, potrivit DNA în perioada 28 septembrie – 30 decembrie 2022, inculpatul Bîzăran Mihai-Cătălin, în calitate de lucrător de poliție judiciară delegat să efectueze activități de urmărire penală într-un dosar aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (P.Î.C.C.J), ar fi pretins de la o persoană vizată în cauza respectivă, pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, suma de 300.000 euro (200.000 euro pentru sine și 100.000 euro pentru un intermediar).