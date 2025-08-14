Primăria Suceava promovează „sportul minții” și anunță amenajarea unui spațiu pentru pasionații de șah



Primăria Municipiului Suceava anunță un proiect dedicat tinerilor pasionați de șah, prin amenajarea unui spațiu confortabil și prietenos, menit să încurajeze „sportul minții”.

Inițiativa își propune să atragă cât mai mulți copii și tineri către activități educative și recreative, care stimulează gândirea strategică și spiritul competitiv, oferind o alternativă sănătoasă la timpul petrecut în fața ecranelor.

Clubul Sportiv Șah Suceava, acreditat de Federația Română de Șah, numără în prezent 32 de membri și își deschide porțile pentru noi înscrieri.

Primăria invită toți copiii și tinerii interesați să se alăture clubului și să descopere frumusețea șahului, un joc care dezvoltă mintea și caracterul.

Pentru mai multe detalii, cei interesați sunt încurajați să contacteze Clubul Sportiv Șah Suceava.