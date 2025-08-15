VIDEO// Aglomerație și tensiuni la UPU Suceava: Spitalul explică din nou modul de triaj al pacienților



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a emis un comunicat oficial ca răspuns la recentele incidente din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde nemulțumirile legate de timpii de așteptare au generat tensiuni.

Conducerea spitalului clarifică modul în care funcționează triajul și face apel la înțelegerea cetățenilor.

Potrivit comunicatului, UPU folosește un sistem de triaj recunoscut internațional, care prioritizează pacienții în funcție de gravitatea stării lor de sănătate, nu de ordinea sosirii. Pacienții sunt clasificați în cinci categorii, marcate prin coduri de culoare, fiecare cu timpi specifici de preluare:

Cod roșu: Urgențe cu risc vital imediat, precum stopul cardiorespirator sau politraumatismele severe, sunt preluate instantaneu.

Cod galben: Cazuri cu risc de agravare rapidă, cum ar fi crizele severe de astm sau suspiciunile de infarct, sunt evaluate în maximum 15 minute.

Cod verde: Afecțiuni stabile, fără risc imediat, precum traumatismele moderate sau febra, au un timp de așteptare de până la 60 de minute.

Cod albastru: Probleme minore, cum ar fi durerile abdominale ușoare sau traumatismele musculo-scheletale minore, sunt preluate în maximum 120 de minute.

Cod alb: Cazurile non-urgente, precum durerile cronice sau infecțiile minore, pot aștepta până la 240 de minute.

„Când o urgență majoră, cum ar fi un accident rutier grav sau un stop cardiorespirator, ajunge la UPU, toți ceilalți pacienți pot fi reprogramați, iar timpii de așteptare se pot prelungi”, precizează conducerea spitalului.

Aceasta subliniază că UPU este dedicată exclusiv urgențelor medicale reale, îndemnând pacienții cu afecțiuni cronice sau minore să se adreseze medicilor de familie sau ambulatoriilor de specialitate.

Personalul medical, confruntat zilnic cu un flux mare de pacienți și situații critice, face eforturi considerabile pentru a asigura îngrijirea tuturor.

Spitalul face apel la calm și respect reciproc, subliniind importanța colaborării pentru buna funcționare a UPU.