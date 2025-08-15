Clubul Rotary Suceava-Bucovina : A XII-a ediție a „Simfoniilor de Toamnă” aduce magia muzicii clasice în centrul Sucevei



Clubul Rotary Suceava-Bucovina pregătește o nouă seară memorabilă pentru iubitorii de muzică clasică, odată cu organizarea celei de-a XII-a ediții a proiectului „Simfonii de Toamnă”. Evenimentul, care va avea loc joi, 11 septembrie 2025, în centrul orașului Suceava, promite o experiență culturală de excepție, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor.

Anul acesta, publicul va fi încântat de soprana Irina Baianț, care va susține spectacolul „Lyrica”, acompaniată de tenorii Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermesanu.

Orchestra Operei Naționale din Iași va da viață partiturilor, transformând seara într-un regal muzical.

„Este o mare bucurie să oferim comunității o seară elegantă, o seară de muzică și apropiere. An de an Rotary Club Suceava-Bucovina a făcut toate eforturile ca experiența serii de Simfonii să rămână o amintire plăcută peste ani. Este un proiect care ne reprezintă și transmite valorile pe care le avem în această organizație. Ne onorează că publicul care îmbrățișează Simfoniile a început să depășească granițele Sucevei. Avem mulți spectatori și din județele învecinate, ceea ce este minunat!”, a declarat Tamara Brutaru, președintele Rotary Club Suceava-Bucovina pentru anul 2025-2026.

Proiectul, susținut constant de mediul de afaceri local, autorități și mass-media, aduce în acest an un concept nou și surprinzător.

„Lucrurile mărețe se fac împreună! Pregătim o seară diferită, proaspătă, și suntem încrezători că va fi primită cu căldură”, a precizat Dan Ioan Cușnir, managerul proiectului încă de la prima ediție.

Organizatorii promit să țină publicul la curent cu detaliile despre eveniment și modalitatea de obținere a invitațiilor.

„Pregătirile sunt în toi, cu pasiune și tenacitate, pentru că ne dorim să oferim comunității o seară frumoasă și elegantă”, a adăugat Cușnir.