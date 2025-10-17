La Gala Oamenilor de Afaceri, Gheorghe Șoldan a prezentat progresele pentru patru proiecte majore pentru Suceava: Mediul de afaceri are nevoie de stabilitate, nu de surprize



Prezent joi după amiaza la Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM Suceava, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a adresat antreprenorilor suceveni, subliniind eforturile lor de a menține economia județului în mișcare, în ciuda provocărilor economice și sociale.

„Știu că, în ultima vreme, e tot mai greu să crezi în vești bune venite dinspre politicieni. Schimbări peste noapte, taxe crescute, reguli care se tot modifică. Mediul de afaceri are nevoie de stabilitate, nu de surprize”, a spus președintele CJ Suceava.

Recunoscând instabilitatea cauzată de schimbările legislative și fiscale, Șoldan a prezentat patru inițiative concrete menite să susțină dezvoltarea județului Suceava și să încurajeze mediul de afaceri.

Autostrada A7 Pașcani – Suceava – Siret: În perioada imediat următoare, la Suceava va fi semnat contractul pentru tronsoanele Pașcani – Suceava, lucrările urmând a fi realizate de grupul UMB, una dintre cele mai prestigioase companii românești de construcții. În curând, utilajele vor fi pe teren, creând noi locuri de muncă și asigurând o conexiune rapidă cu restul țării.

Varianta ocolitoare Gura Humorului: Săptămâna viitoare, indicatorii tehnico-economici vor fi aprobați, iar licitația pentru proiectare și execuție va fi lansată. În câteva luni, constructorii vor începe lucrările, cu obiectivul ca în maximum trei ani traficul pe DN17 să fie fluidizat, un proiect mult așteptat de peste un deceniu.

Extinderea Aeroportului „Ștefan cel Mare”: Documentația pentru construirea noului Terminal 3, cu o suprafață de aproximativ 10.000 mp, aproape triplu față de cele existente, va fi finalizată săptămâna viitoare, urmând lansarea licitației. Aeroportul, al doilea din țară echipat cu sistem de aterizare instrumental CAT III, va beneficia de modernizarea platformei, redeschiderea bazei Wizz Air și noi zboruri directe spre Europa.

Promovarea produselor locale: În discuții cu marile lanțuri de retail, autoritățile sucevene promovează crearea unor rafturi dedicate produselor locale, pentru a facilita accesul producătorilor din județ pe piață și pentru a oferi sucevenilor mai multe produse „made in Suceava” în magazine.

„Aceste patru proiecte vor contribui semnificativ la dezvoltarea județului. Rolul nostru, al politicienilor și al administrației județene, este să creăm condițiile necesare pentru prosperitatea comunităților noastre”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Acesta i-a felicitat pe antreprenorii premiați la gală și a mulțumit reprezentanților Patronatelor IMM Suceava pentru organizarea evenimentului, reiterând angajamentul pentru o Suceava mai prosperă.