Incendiile din Dumbrăveni puse intenționat. Pompierii lucrează acum la înlăturarea efectelor

Pompierii militari din Suceava și Botoșani împreună cu pompieri ale serviciilor voluntare de urgență au lichidat incendiile care au afectat două hale în Dumbrăveni, iar în prezent intervin cu un utilaj (volă) pentru a îndepărta efectele negative la cea de-a doua hală, care avea destinații multiple, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată.

Potrivit acestuia, cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor în ambele locații a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiile.

Reamintim că vineri dimineața un incendiu a izbucnit la o hală cu materiale de construcții aparținând unei societăți comerciale din comuna Dumbrăveni.

Depozitul, situat pe strada Cuza Vodă, în zona cunoscută drept „Sector”, aparține unei firme specializate în comercializarea materialelor de construcții, obiectelor sanitare și de bricolaj. Hala, cu o suprafață de 1.000 mp, funcționează într-o fostă clădire a CAP Dumbrăveni unde în primă instanță a intervenit un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSA) Dumbrăveni, iar la scurt timp au sosit trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava pentru stingerea focului.

În timpul intervenției, s-a anunțat despre un al doilea incendiu, izbucnit la o altă clădire similară, situată la aproximativ 200 de metri distanță. Și aici, flăcările se manifestau cu intensitate, extinzându-se din interior spre exterior și afectând acoperișul.

Pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au intervenit autospeciale suplimentare ale ISU Suceava, ISU Botoșani, SVSA Salcea și SVSA Verești.

Ambele incendii au fost lichidate, însă bunurile din interiorul halelor – materiale de construcții, obiecte sanitare, izolatori și mobilier – au fost distruse în totalitate, valoarea pagubelor urmând a fi stabilită ulterior. Pompierii militari, cu sprijinul unui utilaj (volă), continuă să lucreze pentru îndepărtarea efectelor negative la cea de-a doua hală, care avea destinații multiple.