Primăria Suceava, la aproape un an de la debutul programului de regenerare urbană: Vom crește viteza și eficiența!

La 24 octombrie 2025, Primăria Suceava marchează un an de la preluarea mandatului al cărui obiectiv principal este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Într-un mesaj adresat sucevenilor, reprezentanții primăriei subliniază că toate acțiunile derulate în această perioadă au avut la bază un plan bine definit, menit să aducă ordine și echitate în procesul de regenerare urbană.

„Arăta Suceava mai bine înainte sau arată mai bine acum? Este vizibil procesul de regenerare urbană? Suntem pe drumul cel bun?” – sunt întrebările la care Primăria Suceava invită comunitatea să reflecteze.

Conform mesajului, implementarea regulilor egale pentru toți cetățenii a fost un principiu de bază, chiar și în fața tentativelor de blocare a inițiativelor.

„Nimic nu a fost întâmplător sau direcționat. Totul face parte dintr-un plan de implementare a regulilor care să aducă ordine. Reguli egale pentru toți, atât pentru cei care au înțeles procesul de regenerare urbană, cât și pentru cei care, cu disperare, încearcă să îl blocheze”, se arată în mesaj.

Primăria recunoaște că există loc de mai bine și promite să accelereze ritmul și să sporească eficiența acțiunilor viitoare.

„Am fi putut face mai mult, mai repede și mai bine? Cu siguranță, da! Vom crește viteza și eficiența!”, se arată în mesaj.

Cu un angajament ferm, administrația locală își reafirmă determinarea de a continua pe acest drum: „Mergem înainte, fix înainte! Pentru Suceava!”