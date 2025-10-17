Vorbe grele la adresa IPS Calinic la o slujbă auzite din cauza stației de amplificare uitate deschise de preot. IPS Calinic: Nu mă tulbură asemenea situații



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un credincios din județul Suceava a adresat o scrisoare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, exprimând indignarea sa față de comportamentul necorespunzător al unui preot în timpul Sfintei Liturghii, oficiată duminică într-o parohie din județ.

Credinciosul, care a participat la slujbă împreună cu mai mulți prieteni de familie, a relatat că a fost șocat să audă afirmații injurioase din partea preotului la adresa Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, inclusiv o declarație conform căreia acesta ar intenționa să îi facă „sandwich” pe IPS Calinic și pe o altă persoană, remarci surprinse din cauza stației de amplificare rămasă deschisă.

În scrisoare, credinciosul a ridicat întrebări legate de prezența unor preoți cu probleme de comportament în parohii publice și a solicitat măsuri pentru a preveni astfel de incidente.

În răspunsul său, IPS Calinic a abordat situația cu calm, făcând referire la cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Luca: „Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine” (Luca 6, 26).

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că astfel de situații nu îl deranjează și a transmis un mesaj de pace și liniște sufletească.