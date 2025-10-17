Furt într-un supermarket din Rădăuți: Bărbat prins după ce a ascuns alimente în geacă



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au fost solicitați, joi în jurul orei 13: 17, să se deplaseze la un supermarket din localitate, în urma unei sesizări privind un furt de pe raft.

La fața locului, agentul de pază al supermarketului a relatat că a observat un bărbat care a luat mai multe produse alimentare și le-a ascuns în geaca cu care era îmbrăcat, încercând să părăsească magazinul fără a le plăti.

Persoana a fost surprinsă pe camerele de supraveghere, iar agentul de pază l-a oprit până la sosirea polițiștilor. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Rădăuți, a fost identificat la fața locului.

Întrebat despre fapta sa, acesta a declarat că a sustras produsele, în valoare totală de 96,16 lei, ca „răzbunare” împotriva magazinului, motivând că prețurile de la casă ar fi diferite față de cele afișate la raft.

Ulterior, bărbatul a achitat produsele, declarând că avea nevoie de ele.

Prejudiciul a fost recuperat integral, conform bonurilor fiscale emise de casieră.

Reprezentantul supermarketului și-a rezervat dreptul de a depune plângere pentru prejudiciul cauzat, iar în cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „furt”.