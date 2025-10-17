Bărbat din Pătrăuți fără permis și cu mașina neînmatriculată în care se aflau copilul de 2 ani și soția sa, reținut în arest după o urmărire



Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești, aflați în patrulare pe strada Zorilor din satul Pătrăuți, au efectuat, joi dimineața, semnale regulamentare de oprire a unui autoturism marca Peugeot.

Conducătorul auto a oprit inițial, însă, după ce polițiștii au coborât din autospecială, acesta a efectuat manevra de mers înapoi până la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, unde a întors vehiculul și a continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ 400 de metri.

Polițiștii au urmărit autoturismul, care avea numere de înmatriculare provizorii, și l-au interceptat și blocat.

La legitimare, în vehicul se aflau conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani, soția acestuia, în vârstă de 30 de ani, și copilul lor de doi ani, toți domiciliați în comuna Pătrăuți.

În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul Peugeot nu figura ca fiind înmatriculat în România.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat” și „încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis de conducere”.

După administrarea probatoriului, la ora 15:10, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost escortat de polițiști din cadrul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Suceava și introdus în arestul IPJ Botoșani.