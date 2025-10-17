O femeie din Șcheia și-a lovit soțul cu parul în cap în timp ce acesta făcea scandal că nu găsește o sticlă cu băutură



Secția 9 Poliție Rurală Șcheia a fost sesizată, joi seara în jurul orei 19:15, prin apel la 112 de o femeie de 50 de ani din comuna Șcheia, care a reclamat că soțul său, aflat într-o stare agresivă, distruge obiecte în locuință.

La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, soțul acesteia, în vârstă de 51 de ani, și un echipaj medical.

Din declarațiile celor doi, s-a stabilit că, în jurul orei 19:00, în timp ce femeia pregătea masa în bucătăria de vară, soțul, aflat sub influența alcoolului, a devenit agresiv din cauza unui conflict spontan legat de o sticlă de băutură pe care nu o mai găsea.

Acesta a început să distrugă obiecte din casă.

Speriată și temându-se că va fi agresată, femeia a luat o bucată de lemn și l-a lovit pe soț în zona capului, după care a fugit în curte și a apelat 112.

Echipajul medical a constatat că bărbatul a suferit o „plagă frontală prin lovire cu corp dur” și l-a transportat la UPU Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În urma evaluării riscurilor, polițiștii au stabilit că nu există un pericol iminent pentru viața sau integritatea niciuneia dintre părți, astfel încât nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru niciunul dintre cei implicați.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „violență în familie” și „distrugere”.