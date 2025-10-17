Suceveanca Beatrice Tcaciuc, care a cucerit lumea cu vocea sa la cel mai mare concurs de talente din lume, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”



La doar 13 ani, Beatrice Tcaciuc din Suceava a adus mândrie României, impresionând publicul și juriul la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2024, cel mai prestigios concurs de talente din lume, desfășurat în California, SUA.

La secțiunea canto, tânăra artistă a obținut o medalie de aur, o plachetă de aur și o medalie de argint, performanțe care i-au asigurat un loc în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Pasiunea pentru muzică a început în clasa întâi, la un concurs școlar de talente, iar talentul său a fost rapid remarcat la Palatul Copiilor Suceava, unde s-a clasat pe locul al treilea din 50 de participanți la secțiunea canto. Beatrice Tcaciuc a urmat apoi ani de studiu intens, cu lecții de muzică ușoară timp de cinci ani și peste trei ani de muzică populară.

În 2024, ea a absolvit cu nota maximă secția de muzică populară a Școlii de Stat „Ion Irimescu” din Suceava.

În prezent, continuă să studieze canto la Școala Artelor Suceava, sub îndrumarea profesoarei Teodora Botez, căreia îi atribuie o mare parte din succesul său.

Cu peste 120 de concursuri naționale și internaționale la activ, palmaresul lui Beatrice Tcaciuc include 11 trofee ale festivalurilor, 12 trofee de secțiune, 14 premii de excelență, 33 de trofee ale categoriei de vârstă și numeroase locuri I, II și III.

Printre cele mai notabile distincții se numără Trofeul Festivalului „Euro Music Vision” București 2024, care i-a consolidat statutul de una dintre cele mai promițătoare voci ale generației sale.

Pe lângă talentul artistic, Beatrice Tcaciuc excelează și la școală, fiind elevă la unul dintre cele mai prestigioase licee din Suceava, cu medii de 9,94 în clasa a V-a și 9,83 în clasa a VI-a.

De asemenea, își dedică timpul liber studiului șahului și programării, activități care îi dezvoltă răbdarea și gândirea logică.

Modestă, sensibilă și echilibrată, Beatrice Tcaciuc este un exemplu de determinare și pasiune.

Prin realizările sale, tânăra artistă demonstrează că viitorul României este construit de talente care îmbină munca asiduă cu dragostea pentru artă.