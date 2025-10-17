Un cioban a suferit arsuri pe picioare până în zona bazinului după ce a adormit aproape de focul aprins în stâna din Mestecăniș



Poliția municipiului Vatra Dornei a fost alertată, joi seara în jurul orei 23:00 prin apel la 112 de către un bărbat, care a anunțat că o persoană a suferit arsuri în zona picioarelor după ce a consumat alcool și a căzut pe o sobă.

Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că incidentul a avut loc în jurul orei 21:00, la o stână situată pe raza satului Mestecăniș, comuna Iacobeni.

Astfel, un bărbat în vârstă de 61 de ani, din comuna Stulpicani, sat Negrileasa, a aprins focul în interiorul stânei.

Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, acesta s-a apropiat de vatra focului, a adormit și a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare, până în zona bazinului.

Ulterior, bărbatul l-a contactat pe responsabilul stânei pentru a raporta incidentul.

Ciobanul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – Substația Câmpulung Moldovenesc și transportat la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.