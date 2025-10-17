Incendiu de amploare la două hale din comuna Dumbrăveni. Intervin numeroase echipaje de pompieri din Suceava și Botoșani



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la două hale situate în comuna Dumbrăveni, aflate la o distanță de aproximativ 200 de metri una față de cealaltă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului intervin pompierii militari de la ISU Suceava și ISU Botoșani, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, Salcea și Verești, precum și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență „Grup Construct Bucovina”, în total, cu 12 autospeciale de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.

La prima hală, unde erau depozitate materiale de construcții și textile, incendiul a fost localizat, iar forțele de intervenție lucrează pentru lichidarea acestuia. Suprafața afectată este de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Cea de-a doua hală, cu destinații multiple, este grav afectată, incendiul manifestându-se cu flacără.

Focul a cuprins un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile și acoperișul unui atelier de tâmplărie, pe o suprafață tot de circa 1.000 de metri pătrați. Pompierii depun eforturi pentru localizarea și stingerea incendiului.Misiunea este în dinamică, iar forțele de intervenție acționează pentru limitarea pagubelor și lichidarea completă a focului.