Asociația MGM, premiată la Gala „Nu există nu se poate”, alături de mari personalități ale României.

La prestigioasa Gala „Nu există nu se poate”, inițiată și prezentată de Andreea Marin, Asociația MGM a fost distinsă cu un premiu de recunoaștere pentru implicarea și dedicarea sa în sprijinul oamenilor aflați în dificultate.

Distincția a fost înmânată de doamna Anna Riatti, președintele UNICEF România, în semn de apreciere pentru eforturile constante ale organizației în promovarea binelui și solidarității sociale.

Evenimentul a reunit personalități marcante din diverse domenii, precum Andreea Esca (PRO TV), Horațiu Mălăele, Mihai Petre și regretatul Mihai Leu, al cărui premiu a fost primit, cu emoție, de soția sa.

Gala „Nu există nu se poate” a celebrat povești de succes, implicare civică și oameni care inspiră prin acțiunile lor.

Premiul oferit Asociației MGM confirmă importanța activității desfășurate de-a lungul timpului și impactul profund pe care voluntarii săi îl au în comunitățile din întreaga țară.


